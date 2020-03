Ya hace tiempo que Cinthia Fernández y Martín Baclini anunciaron su separación, sin embargo fueron muchas las idas y vueltas de la pareja que decidió seguir viéndose por las tres hijas que ella tiene con Matías Defederico.

En principio, él le dijo que quería seguir siendo parte de la vida de las nenas y la panelista de LAM (eltrece) se mostró de acuerdo. Pero esa buena onda terminó cuando Baclini inició un vínculo con Agustina Agazzani.

A Cinthia no le gustó nada el affaire de su ex con la modelo y se lo hizo saber. Lo que más le molesto fue que haya confirmado su presencia en el Bailando 2020 con Agustina. Cinthia formará parte y le hubiese gustado que antes de aceptar la llamara para contárselo.

Enojadísima, la panelista aclaró que si hoy se lo cruzara en el certamen de baile no lo saludaría. Ya no quiere saber nada con él. "Me parece que el Osho que proyecta, el amor, la paz, no se lo cree nadie", le dedicó, picante.

Sin nombrarla, Baclini compartió una reflexión en plena cuarentena que estaría dedicada a ella. "Pedí disculpas sin tener la culpa, bajé la cabeza teniendo la razón, hice por otros lo que nunca harían por mí, oculté que estaba mal para no preocupar a nadie. Entonces no me digas que soy egoísta, porque perdí la cuenta de las veces que coloqué la felicidad de otros por encima de la mía. Amo la vida tal cual es", expresó.