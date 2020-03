La Asociación Empresaria de Rosario le pide al Estado medidas para "salvar" a las pymes

La Asociación Empresaria de Rosario (AER) afirma que de acuerdo a estudios que se realizaron "se están perdiendo 10 millones de pesos por día" sólo en el sector comercial y estiman que, frente a la situación de egresos por servicios, impuestos y alquileres -más la apertura del clearing-, son muchas las pymes que ni siquiera podrán asumir el pago de los salarios de marzo. La opción no es despedir trabajadores y si fuese la última alternativa no hay dinero para las indemnizaciones, sólo quedaría directamente cerrar.

El pedido que se realiza desde el sector son medidas de salvación urgente al Estado porque las pymes están "en caída libre". La situación de acumulación de ventas negativas mes tras mes se agrava con el aislamiento obligatorio, que implica un parate total en muchas actividades. Se calcula que la pérdida sólo en el sector comercial es de 10 millones de pesos por día. Las pymes están teniendo un egreso de dinero con el pago de alquileres, impuestos, servicios y la apertura del clearing que se abrió la semana pasada y que no pueden sostener ya que llevan 11 días sin ningún tipo de ingresos, más la caída de venta anterior, lo que hace estimar que la gran mayoría de ellas no podrán pagar los sueldos de este mes y menos enfrentar los meses siguientes.

“Por un lado, lo que la pyme debe cobrar está demorado, ni siquiera el Estado está pagando a tiempo. Además, al abrirse el clearing la situación se complicó aún más, porque habitualmente las pymes lo van cubriendo con lo que facturan día a día, y hoy está cortada la cadena de pago. Los impuestos se siguen debitando y no se puede detener porque hay que hacer un trámite presencial y los bancos están cerrados, con lo cual si el comerciante quisiera priorizar pagar los sueldos y adeudar otros pagos que tenía por débito tampoco puede hacerlo administrativamente”, explicó Ricardo Diab, presidente de la Asociación Empresaria de Rosario (AER) y vicepresidente de Came.

Desde el sector se siguen analizando una serie de posibles medidas, pero aclaran que cualquiera de ellas deben ser urgentes. De manera inmediata las pymes tienen que acceder a créditos con tasa cero o inferior al 10 % para pagar sueldos, o que la Anses y ARTS se hagan cargo del pago de los días no trabajados. "En el mundo, una pyme puede aguantar 30 días sin ingresos, pero en Argentina es menos de ese tiempo. Las pymes representan 5 millones de puestos trabajos en total, incluyendo monotributistas y autónomos. En esta instancia, las pymes no están despidiendo porque ni siquiera hay dinero para la doble indemnización, lo más probable es que no tengan dinero para seguir y tenga que cerrar. La situación se va a volver dramática", finalizó Diab.