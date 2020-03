Frenaron los despidos de Techint con la conciliación obligatoria

El gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria y de esa manera frenó por 15 días los despidos que el grupo Techint había dispuesto sobre 1.450 trabajadores destinados a obras en las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Neuquén, paralizadas por la crisis en torno al avance del coronavirus en el país.

El despido masivo que había determinado el holding conducido por Paolo Rocca tuvo un enorme impacto social y provocó una fuerte reacción del Alberto Fernández, que primero aludió sin mencionarla durante su mensaje de ayer en Olivos, en el que prorrogó hasta Semana Santa el aislamiento social, y esta mañana fue más directo hacia la compañía y al propio Rocca: "Hermano, esta vez colaborá”, sentenció.

“Has ganado tanta plata en tu vida, tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo. Hermano, esta vez colaborá, y hacelo con los que hicieron grande a tu empresa, con los trabajadores. Es uno de los casos que más me conmocionó, no es momento de hacer eso, es una falta de solidaridad enorme. Una sociedad que descarta no es una sociedad, es una perversión”, fue la reflexión del presidente esta mañana.

Intensas tratativas

A primeras horas del día el gobierno convocó a los representantes de Techint Ingeniería y Construcción, a cargo de las obras en las tres provincias, y de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) para buscarle una solución a las 1.450 rescisiones de los contratos, que la firma argumentó por la parálisis de la actividad económica debido a la cuarentena.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, conversó con Rocca y Luis Betnaza, por parte de Techint, y con Gerardo Martínez, el jefe de la UOCRA. Por la tarde tuvo lugar una reunión virtual, la que concluyó con el dictado de la conciliación obligatoria que congela por dos semanas los despidos.

Desde la compañía argumentaron que un par de artículos del convenio colectivo de trabajo del gremio avalaban las rescisiones de los contratos, los que serían de nuevo convocados una vez que pasara la crisis desatada por la parálisis en la economía por el coronavirus.

Miguel Angel Toma, integrante del directorio de la compañía en representación de la ANSES, rechazó las críticas oficiales porque no se trataban de despidos sino que por el convenio los empleados habían pasado a depender de un fondo sindical. “Cuando se suspende una obra no es que se echa a la gente, si no que la gente pasa a depender del fondo de la UOCRA, y cuando se reanuda la obra, esas mismas personas vuelven a trabajar”, agregó el dirigente del Partido Justicialista.