Desafío humano Covid: qué se sabe sobre la polémica investigación británica

La pandemia de Covid obligó a acelerar los tiempos de los procesos de muchos ensayos clínicos vinculados a vacunas y a posibles tratamientos. También le abrió la puerta a pruebas inusuales como la que se conoció ayer: Reino Unido aprobó que un grupo de médicos y científicos reclute a voluntarios a los que deliberadamente se los infectará con el Sars Cov 2. Por ahora existe poca información sobre los detalles de este experimento, que en principio buscaría probar la eficacia de ciertas vacunas. "No es un procedimiento habitual en el campo de los ensayos clínicos. En rigor, yo no hablaría de ensayo clínico en este caso sino de un desafío en humanos, como lo han llamado los propios investigadores. Es un proyecto que implica enfermar a propósito a determinadas personas para, probablemente, evaluar las distintas reacciones ya sea en individuos que han sido vacunados o no, cuestión que aún no ha sido definida en la información a la que se tiene acceso", dijo la doctora en Ciencias Biomédicas, Karina Elmir.