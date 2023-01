Zverev no será sancionado por la ATP por las acusaciones de violencia de género

El tenista alemán fue acusado por su ex novia, la rusa Olga Sharypova, pero el organismo condujo una investigación y "no se encontraron pruebas suficientes"

El tenista alemán Alexander Zverev, medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no será sancionado por la ATP por las acusaciones de violencia de género vertidas por su ex novia, la rusa Olga Sharypova, debido a que "no se encontraron pruebas suficientes", según arrojó este martes la investigación.