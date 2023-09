Zverev hizo echar del US Open a un fanático que gritaba frases en apoyo de Hitler

El US Open sigue sumando polémicas y dando que hablar. Es que luego de que varios tenistas se quejen por supuestos olores a marihuana y ruidos molestos, el triunfo de Alexander Zverev sobre Jannik Sinner fue el escenario para otro escándalo: el grito de una frase vinculada al nazismo por parte de un espectador.

Inmediatamente, Zverev se dirigió al umpire, le tradujo lo que habían gritado y señaló: "No, no, no. ¡Ha dicho la frase más famosa de Hitler en el mundo, es inaceptable. Es increíble!".