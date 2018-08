Zelante se mudó de barrio

Matías Zelante se acercó a barrio Sarmiento y es una de las once caras nuevas para jugar el torneo de Primera D. Viene de Tablada, donde jugó 10 partidos en Central Córdoba en la C. Es delantero y llega con una gran expectativa: "Era una oportunidad que no podía desaprovechar y no dudé en vestir la camiseta de Argentino. Ahora es una nueva etapa y voy a dejar lo máximo para colaborar en lograr el ascenso", le contó a Ovación después de abrochar su vínculo con la entidad salaíta por una temporada.

Zelante había sido tentado a inicios del año por el entrenador Marcelo Vaquero para integrar el plantel albo y no se dio. Esta vez, después que el DT charrúa Claudio Pochettino le confirmó que no lo iba a tener en cuenta, el delantero no dudó en buscar otro horizonte.

"Estoy convencido que nada va cambiar en mi vida. Me encanta jugar al fútbol y quiero llegar muy lejos en esta actividad. Por eso le agradezco a todo Argentino por haberme recibido de la mejor manera pese a mi pasado con otra camiseta. Jugar en este club será un privilegio y estoy feliz", señaló el nuevo jugador del albo, que cumplió 23 años el pasado 9 de julio.

El delantero destacó que lo primero que notó fue la unión que hay en el plantel. "Me encontré con un grupo humano impresionante y todos los muchachos dejan lo mejor en cada práctica. Hay jugadores experimentados y conocen muy bien a la divisional, que considero muy importante. Y desde el primer contacto con ellos me contaron que el de la D es un certamen en el que se juega muy fuerte", confió Zelante.

Sus inicios como jugador fue en el club Provincial, después pasó a Arijón y ahí jugó hasta los 15 años. Luego recaló en Rosario Central, que entrenaba en el predio de la ex Fábrica Militar, también zona sur, por dos temporadas. Y a los 17 años pasó a Central Córdoba de la mano de Orlando Gallego (hermano del Tolo Américo Gallego). Y al año siguiente el Bocha Forgués lo hizo debutar en primera división a los 18 años.

Hoy, a tres días del debut ante Central Ballester, Argentino sumó a once jugadores: Facundo Camafreita, Brian Caraballo, Mauricio Corvalán, Federico Giacone, Santiago Baclini, Matías Zelante, Federico Peralta, Julián Zapata (Colombia), Santiago Heredia, Luciano Garate y Pablo Pereyra.

En cuanto al equipo para el primer partido frente a Central Ballester, que se jugará el sábado a las 15.30 en el estadio José Martín Olaeta, el técnico Marcelo Vaquero dispondría a estos once: Rodríguez; Caraballo, May, Pintos y Córdoba; Molina o Peralta, Fabrizio y Olloco o Corvalán; Bartomioli, Camafreita y Reinoso. No estará Iramaz porque el martes sintió una molestia en una rodilla.