Zampedri: ovación, gol y derrota

No hay dudas de que Fernando Zampedri dejó una huella importante en Atlético Tucumán. Los hinchas lo dejaron muy en claro anoche en el José Fierro. El delantero fue ovacionado por los simpatizantes del Decano y no sólo en el estadio, donde recibió una camiseta, al igual que el arquero Josué Ayala, sino que durante el día varios hinchas se llegaron al hotel donde concentró Central para saludarlo y, en la medida de lo posible, fotografiarse con quien dejó un gratísimo recuerdo en su paso por Atlético.

"Arrancamos un buen partido. Conseguimos ponernos en ventaja y lamentablemente dos desatenciones nos costaron los goles. Lo pagamos muy caro", lamentó el atacante canalla tras el partido.

"Tenemos que salir de esta delicada situación, no podemos sumar, no podemos salir de abajo y esto no es lo que queríamos en la Superliga", asumió Zampedri.

Además, el autor del grito canalla de ayer dijo que "ahora tenemos una chance muy importante de una semifinal de Copa Argentina (ante Temperley) y hay que pensar en sacar adelante este partido".

Por último, el punta auriazul, destacó: "Estoy agradecido por el cariño de la gente de Atlético", ya que fue ovacionado por los hinchas tucumanos, debido al gran recuerdo de su paso por el club.