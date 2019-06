Zabala: "Es un desafío grande"

Sólo porque no puso la firma en el contrato Diego Zabala no puede ser considerado refuerzo de Central de manera definitiva. Pero ese paso el volante ofensivo lo cumplirá hoy y cuando eso ocurra el club hará oficial la contratación. Lo cierto es que el uruguayo llegó ayer a Rosario y ya sorteó la primera parte de la revisión médica. Hoy por la mañana cumplirá con la segunda parte de la misma y después de eso sólo le quedará ir a la sede de calle Mitre a firmar para después sí ponerse bajo el mando de Diego Cocca. “Es un desafío grande, un paso más en mi carrera. Es un lindo club y me hablaron muy bien de él. Espero estar a la altura”, fue una de las frases que tiró el mediocampista en la tarde de ayer, en la puerta del sanatorio Mapaci.

Zabala llegó ayer en horas del mediodía a la ciudad y a primera hora de la tarde se dirigió al sanatorio, acompañado de Fernando Errecart, uno de los sus representantes. Del lado de Central en todo momento estuvo el vocal suplente Oscar Zucchio. Un rato antes lo había hecho el vice primero Ricardo Carloni y también estuvo el director deportivo Raúl Gordillo.

El miércoles el mediocampista se había despedido de sus ex compañeros de Unión, mientras los dirigentes de Central ultimaban detalles con sus pares del tatengue y de Racing de Montevideo. Firmará por tres años con el club de Arroyito.

“Recibí un llamado de Diego Cocca y por suerte salió todo bien. Ahora sólo falta una parte de la revisión médica, pero después de eso llegará la firma para unirme al grupo”, apuntó el uruguayo, quien dijo vivir el momento “tranquilo”, pero sí “con muchas ganas de empezar. Ya estoy enfocado y si sale todo bien me uniré rápidamente”.

Hace muchas semanas que Central estaba negociando por Zabala. En su momento se pensó que podía llegar algunos días antes, pero la operación no fue todo lo sencilla que imaginaron. “Lo que pasa es que los mercados de pases son largos, pero por suerte terminó todo bien”, destacó. La particularidad en este caso es que el uruguayo fue uno de los nombres que Cocca puso sobre la mesa en las primeras charlas que mantuvo con los dirigentes ni bien comenzó el receso.

En principio, el DT lo utilizaría como volante por izquierda para cubrir la baja de Washington Camacho, a quien se le terminó el contrato y continuará su carrera en México, pero también puede jugar por el sector derecho. “Me siento cómodo por cualquiera de las dos bandas porque jugué de un lado o del otro y no tengo problemas”, explicó. En Unión, en la última Superliga estuvo en cancha en 22 partidos y convirtió seis goles.

Hoy por la tarde podría ser su primer entrenamiento o directamente mañana en el amisto ante Sportivo Las Parejas (ver aparte). Más allá de eso, desde el lunes ya será uno más en el plantel que conduce Cocca. “Hay que estar tranquilos porque va a ser un lindo año, pero muy largo. Para eso espero estar a la altura y sé que se va a armar un plantel competitivo”, concluyó.