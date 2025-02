YPF Rosario Challenger: ya se definieron los semifinalistas del torneo

El primer clasificado a las semifinales de la competencia organizada por la empresa Torneos fue Murkel Dellien, quien venció a Juan Manuel Cerúndolo por 7/6, 4/6 y 7/5. Fue un premio al no darse nunca por vencido. En el tercer set, Cerúndolo se imponía 5-2 y tenía saque a favor, pero no pudo sostener esa diferencia y cayó sin atenuantes ante el boliviano.

La primera llave de semis del YPF Rosario Challenger

En semis, no antes de las 17 en la cancha central, se medirá con Camilo Ugo Carabelli, que en el duelo de raquetas nacionales se impuso a Juan Pablo Ficovich 3/6, 6/1 y 6/0. Fue una batalla de tres sets.

thumbnail__GA48650.jpg Camilo Ugo Carabelli definió el duelo de argentinos en tres sets. GUSTAVO ABBATE

“Siempre es un rival que me cuesta muchísimo”, dijo en referencia a Ficovich para luego completar: “Él comenzó muy bien y me cortaba el ritmo, no me dejaba pelotear con su tenis ofensivo. Después me solté, el juego se tornó más pesado y logré remontar”.

El otro duelo que se vendrá

En la otra llave, el boliviano Hugo Dellien dio el golpe al vencer a Francisco Comesaña 7/6, 3/6 y 6/3 en poco más de dos horas y cuarto de juego y acceder a la semifinal que se jugará tras el partido entre Carabelli y Murkell Dellien.

El plato fuerte de la jornada lo protagonizaron Sebastián Báez y el italiano Francesco Passaro, en el último turno de juego. Con contundencia, el tenista de San Martín se impuso 6/1 en el primer juego, para luego cerrar el partido con un claro 6/2.

thumbnail__GA48700.jpg Hugo Dellien dio el gran golpe del viernes en el Jockey y ahora irá con Báez. GUSTAVO ABBATE

En cuanto a los dobles, la pareja conformada por Guido Andreozzi y el francés Theo Arribage, la máxima favorita del torneo, venció con cierta dosis de esfuerzo a la dupla integrada por el rosarino Renzo Olivo y Guillermo Durán por 6/3, 5/7 y 15/13 en el súper tie break y se metió en las semifinales, instancia donde este sábado, a las 15 y en la cancha central, enfrentará al tándem boliviano Boris Arias-Federico Zeballos que se impuso al bosnio Damir Dzumhur y el norteamericano Emilio Nava por 6/2 y 6/4.

Por la otra llave, el argentino Mariano Kestelboim y el paraguayo Adolfo Vallejo vencieron a la dupla del ecuatoriano Diego Hidalgo y el brasileño Orlando Luz por 6/3, 4/6 y 10/7 en el súper tie break y se metieron en las semifinales. Aunque sin transpirar, también accedieron a la siguiente instancia los brasileños Marcelo Demoliner y Fernando Romboli por walk over del kazajo Dmitry Popko y el español Nikolas Sánchez Izquierdo. El partido entre ambas duplas ganadoras comenzará a las 15 en cancha 1.

Siempre La Capital presente

El patio gastronómico y comercial, presentado por el Diario La Capital, volvió a ser el lugar elegido por el público para distraerse entre partido y partido, ya sea visitando los distintos stands o bien degustando los menúes que ofrecían el Club de la Milanesa, Ronnie Burgers, La Humareda, Green Eat, Hangar 18 y Smart.

Sin ellos, imposible jugar

Los ball kids se pasaron. Chicos y chicas del YPF Rosario Challenger son todos jugadores de la Federación Santafesina de Tenis (FST). Sin dudas un verdadero orgullo para la ciudad y la región.