Ya es uno de la vieja guardia y les da las gracias a dos técnicos

Dijiste que pasaste buenos y malos momentos. ¿Este es un premio a qué?

A la perseverancia. Pensar siempre en positivo todo lo puede, pero no puedo dejar de agradecerle a la familia, que siempre estuvo apoyándome. Quiero agradecerle también al Kily González, que fue quien me dio la posibilidad cuando la dirigencia anterior no me quería poner porque había cumplido una cantidad de partidos. Recuerdo que estuve a punto de irme, pero él me bancó y por eso soy un agradecido.

Siempre con la medalla en la mano, no la soltaste nunca. En qué momento del partido sentiste que te la ibas a colgar.

Siempre tuvimos la mentalidad de que lo íbamos a poder lograr, pero no de ahora, sino desde el principio. Desde que empezó esta Copa no nos pusimos planes de vacaciones ni nada de eso porque sabíamos que eran tres semanas más después de la fase de grupos. Todo lo que hicimos fue por convencimiento y ahora nos queda una semana más.

¿Qué pasó en la rodilla?

Me pasó lo lo mismo que en aquel partido contra Belgrano, un jugador rival se me cayó arriba y se me dobló, una lástima, pero no podía seguir.

Tras la premiación, Russo ya habló del partido contra River.

Ja, pero Miguel es así. Lo que pasa que es un título más que podemos lograr y nos enfocaremos en esta semana que se nos viene para poder hacer un buen partido y que podamos extender los festejos.