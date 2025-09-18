Viral: viajaban para jugar la Champions League y se quedaron en ropa interior dentro del avión

Debido a un problema con el sistema de aire acondicionado, futbolistas de un equipo europeo sufrieron un intenso calor y la interrupción de su vuelo

La Champions League comenzó con todo y ya dejó apasionantes partidos en su primera jornada de la temporada, la cual continuará con más partidos esta tarde. No obstante, el plantel de AS Mónaco vivió una insólita situación durante su viaje a Bélgica para visitar a Brujas este jueves desde las 13.45 (hora en Argentina).

Antes de su debut en la zona de liga del certamen de la Uefa, un problema en el sistema de aire acondicionado del avión contratado para el traslado de los jugadores y cuerpo técnico forzó la interrupción del vuelo y el regreso a tierra firme.

La particularidad fue que, mientras regresaban al aeropuerto, el plantel estuvo expuesto a un intenso calor en el interior del avión , por lo que debieron quitarse la indumentaria del club y permanecer en ropa interior hasta bajar del aparato.

A pesar de la inédita situación que atravesaron para un equipo de la élite de Europa, los futbolistas tomaron con humor el hecho y compartieron videos a través de sus redes sociales que se viralizaron rápidamente.

jugadores Mónaco01

Una insólita situación que atravesó AS Mónaco

El sofocante ambiente en el interior del avión obligó a que los jugadores se quitaran progresivamente la vestimenta oficial del equipo y varios de ellos quedaron en ropa interior en busca de alivio, a la par de que improvisaron abanicos con revistas. Tal fue el calor que, al tocar tierra nuevamente, varios integrantes del plantel bajaron del avión de la misma manera.

jugadores del Mónaco

“Por razones técnicas, fue imposible viajar, ya que no se garantizaba la seguridad de todos. Nunca había vivido algo así, pero hay circunstancias que no se pueden controlar. Para nosotros, fue un poco especial y no tan cómodo. Pero somos profesionales y nos preparamos con normalidad para el partido”, expresó el entrenador Adi Hütter.

Pese a la alteración del itinerario dispuesto para los partidos de la Champions League, el club adaptó su logística y cumplió con los requisitos de la Uefa desplazando la conferencia de prensa previa al centro de entrenamiento de Mónaco.