El elogio de una leyenda de Real Madrid a la categoría de Franco Mastantuono

“No lo intimida el Bernabéu y tiene esta mentalidad argentina de no tener miedo”, sostuvo Pedja Mijatovic tras el debut del ex-River en la Champions League

Franco Mastantuono hizo historia en Real Madrid al convertirse en el jugador más joven en ser titular en Champions League con apenas 18 años y 33 días. Su actuación despertó elogios de Pedja Mijatovic, leyenda Merengue, quien destacó su personalidad y aseguró que “no lo intimida el Bernabéu” ni la presión de jugar en la élite.

El delantero, ex-River, mostró temple y carácter pese a no convertir confirmando que es una de las grandes apuestas a futuro del equipo que dirige Xabi Alonso, que arrancó con una importante victoria ante un equipo que complicó en todo momento y que tuvo a Leonardo Balerdio y Gerónimo Rulli como titulares y piezas fundamentales.

La histórica figura de Real Madrid Pedja Mijatovic no dudó en resaltar las virtudes del juvenil de la selección argentina que viene sumando muchos minutos desde su llegada en el último mercado de pases: “ Con esta corta edad, a los 18 años recién cumplidos, tiene mucha personalidad. No lo intimida el Bernabéu y tiene esta mentalidad argentina de no tener miedo” , afirmó el exdelantero para sorpresa de muchos hinchas. Incluso hasta la cuenta oficial de Real Madrid subió un video destacando la clase del jugador.

Mijatovic, campeón de Champions con el club blanco en 1998, subrayó además que el exfutbolista de River también “tiene unos detalles tremendos” y auguró que será “un referente del equipo en poco tiempo”. Sin lugar a dudas declaraciones que ratifican el momento del jugador argentino que se encuentra jugando en el mejor equipo del mundo.

Un futuro prometedor en Real Madrid

El récord alcanzado por Mastantuono no sólo marca un hito estadístico, sino que refleja la confianza del cuerpo técnico en su talento. Con pocos partidos en el primer equipo, ya dejó en claro que tiene condiciones técnicas y una personalidad que le permiten competir al máximo nivel.