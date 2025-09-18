La Capital | Ovación | Holan

Holan empezó a darle forma al equipo: qué cambios hizo de cara al partido con Talleres

El entrenador canalla está obligado a meter mano en el equipo por la lesión de Alejo Veliz, pero además del ingreso de Enzo Copetti movió una ficha más

Elbio Evangeliste

18 de septiembre 2025 · 13:52hs
Ariel Holan dirigió la primera práctica de fútbol de la semana y mostró las primeras cartas en Central.

Con el partido de Talleres a la vuelta de la esquina, Ariel Holan comenzó a moldear el equipo de Central para el partido del próximo domingo en el Gigante de Arroyito y aparecieron los primeros indicios de cómo formaría, con un par de cambios. Uno ya sabido y el otro, previsible.

Al igual que en la previa del partido contra Boca, el cuerpo técnico canalla diagramó la primera práctica de fútbol en el Gigante, pese a la lluvia caída durante la madrugada de este jueves.

Allí Holan puso en cancha un probable equipo, con un par de cambios con relación a los once que fueron desde el arranque frente al Xeneize. La novedad saliente fue el ingreso de Jaminton Campaz en la ofensiva, en lugar de Gaspar Duarte.

En el último, Campaz fue al banco

El Bicho fue suplente en el último partido e ingresó recién en el complemento, después de una apuesta importante que hizo Holan con Duarte de movida. Esa decisión posiblemente haya tenido que ver con la intención de contener las trepadas de Lautaro Blanco.

Campaz
Campaz fue suplente ante Boca, pero sería titular en el Central que enfrentará a Talleres.

Lo cierto es que en el primer ensayo futbolístico de la semana el técnico auriazul movió una ficha en ese tridente de tres cuartos y mandó a Campaz a la cancha, para acompañar a Ángel Di María y Santiago López.

Holan seguramente imagina un trámite de partido distinto al que debió afrontar el Canalla contra Boca y con el ingreso de Campaz lo que buscaría es mayor desequilibrio por las bandas. De confirmarse esto, Santi López viajará del carril izquierdo al derecho, ya que Di María seguiría por el centro.

La chance para Enzo Copetti

La otra variante que hubo y que sabía que se iba a dar, fue el ingreso de Enzo Copetti en lugar del lesionado Alejo Veliz, quien tiene por delante al menos tres semanas fuera de las canchas para recuperarse de la lesión en el hombro derecho que sufrió en el primer minuto de juego contra Boca.

Copetti
A Enzo Copetti se le abrió la puerta para volver a la titularidad, por la lesión de Alejo Veliz.

En relación con el resto del equipo, Holan parece estar lo conforme con el rendimiento, por eso la decisión de no tocar nada más.

Es cierto que se trató recién de la primera práctica de fútbol de la semana, pero de mantenerse esto, Central saldría a jugar contra Talleres con: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Enzo Copetti.

