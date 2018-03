Viene de abajo, y barato

Siempre es tentador mirar las marquesinas e imaginar que la pilcha quedará "pintada". Pero asoman esos cartelitos con el signo $ o U$S que tornan prohibitivo darse el gusto. Así, hay que correrse y mirar la vidriera adecuada a la billetera. Y Newell's está ahí, con pocos billetes para gastar. Es más, no depende sólo del gusto dirigencial, sino de la aprobación monetaria del juez. Entonces, hoy es más adecuado que Garfagnoli sea el elegido como sucesor de Llop. Conoce a los juveniles del plantel superior, a los que puede sumar y, además, no existen chances de reforzar. Es una prueba, sí. Lo mismo que con cualquier DT... y más barato.