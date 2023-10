El hincha genuino quedó relegado por el espectador ante los altos precios de las entradas y la modalidad de entrega, que no contempla el envío al interior

Sólo una minoría puede seguir desde las tribunas al campeón del mundo, el resto, incluidos quienes no son del Amba.

La selección argentina es un privilegio para solo una franja de la sociedad. El alto costo de las entradas, el sistema de entrega de las mismas y la implementación de un sistema para ser socio del seleccionado son políticas que atentan contra el pueblo futbolero promedio. Solo un grupo minoritario es el que tiene la posibilidad de acceder a seguir desde las tribunas al campeón del mundo, suficiente para que el negocio sea redondo. Al resto de la sociedad, incluidos quienes no son del Amba, no les queda otra opción que conformarse con seguirlo a través de la pantalla.

Lejos se está de que la selección sea de todos si se considera la planificación de AFA con relación a los partidos por eliminatorias. No se contempla una entrada popular para tantos argentinos que desean ver a Lionel Messi, Dibu Martínez, Cuti Romero y el resto de los conducidos por Lionel Scaloni. Aquellos no importan. Es que los números de la economía cierran igual. El Monumental, con capacidad para 84 mil espectadores, lucirá completo este jueves. Las entradas se agotaron en menos de dos horas desde que se pusieron a la venta el miércoles pasado. Para qué pensar en todos, si el negocio está hecho. La tendencia entonces es un sector más acomodado de la sociedad como testigo de un espectáculo de prestigio y los demás, resignándose a que se trata de un consumo de lujo al que no tienen acceso.