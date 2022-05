El delantero hizo un balance sobre su semestre y contó sus sensaciones por haber jugado junto a Ruben. Dijo que no le asusta la responsabilidad de reemplazarlo

Alejo Veliz tuvo que madurar de un día para el otro. Porque con 18 años, luego de destacarse en reserva, lo subieron a primera división de Central y en el semestre que viene tendrá la responsabilidad, si no traen otro delantero (Somoza marcó como prioridad la llegada de un centrodelantero), de reemplazar a Marco Ruben , quien con 105 es el máximo goleador en la historia profesional del club.

Un dato particular, que hace al momento que le toca vivir a Veliz: cuando Marco Ruben debutó en primera, el 25 de agosto de 2004, Veliz (nació el 19 de setiembre de 2003) todavía no había cumplido un año. El oriundo de Bernardo de Irigoyen jamás pensó que iba a tener momentos junto a su referente.

En los últimos dos partidos en la Copa de la Liga Profesional, Veliz anotó sus primeros dos goles: a Huracán en el Tomás Ducó y a Estudiantes en Arroyito. Es un delantero que además aporta mucho en la parte defensiva. Como muestra vale un montón. Según los datos de Stats Performs, en el último torneo jugó 431 minutos y tocó 12 pelotas en el área propia contra las 11 que tocó Ruben en 970 minutos en cancha. Mientras que con Sol de Mayo cabeceó todo lo que pudo y un par de futbolistas del equipo de Viedma terminaron con chichones en la cabeza y hasta alguno cortado.

¿Qué cambios notaste y cuáles fueron los que más te costaron de tu paso de reserva a primera?

Hay un gran cambio de reserva a primera. No en la intensidad, porque en reserva se corre más, pero en primera es otro contacto físico, es más fuerte el juego y tenés que ser más aguerrido. Como delantero, la diferencia más notable de una categoría a otra se da en aguantar las pelotas divididas, en los forcejeos y en el área en las pelotas paradas.

¿En qué evolucionaste puntualmente?

En la seguridad en uno mismo y en la confianza que te da la continuidad de partidos, la suma de minutos en cancha y sobre todo los goles. Además, estoy entendiendo la idea del equipo de cuándo tengo que atacar y cuándo tengo que colaborar en la parte defensiva y eso te hace evolucionar en lo futbolístico. No sólo en lo individual, sino en lo grupal.

¿Qué te pide Leandro Somoza?

Más que nada hace hincapié en que la actitud no se negocia. Hay que estar atentos y si algo no se da hay que seguir intentando y repetir. Además, que aporte para el equipo, ya que somos los primeros defensores y hay que exigirse en recuperar la pelota lo más rápido posible en el momento en el que la perdemos.

Veliz2.jpg Veliz elude al arquero Marcos Díaz y convierte, ante Huracán, su primer gol en primera. Leonardo Vincenti / La Capital

¿Sentiste mucha responsabilidad ante Sol de Mayo?

Todos teníamos las mismas obligaciones. Porque era una instancia eliminatoria y queríamos pasar de fase, algo que por suerte se dio. Todos cumplimos con nuestra cuota de responsabilidad ante el partido y más allá de algunas cosas que no se dieron creo que cumplimos con el objetivo.

¿Qué significó para vos haber compartido cancha con Marco?

Un sueño. Siempre quise tener a mí ídolo al lado. Pude compartir con él vestuarios, prácticas, pases, definiciones y después gracias a Dios jugar un partido oficial. Marco te transmite todo lo bueno. Te daban ganas de correr y mirar cómo él dejaba todo en la cancha y había que imitarlo. Sabíamos que le teníamos que cumplir en su partido despedida, más que nada por la actitud que mostraba. Ruben es un muy buen compañero. Cuando subí a primera estuvo conmigo para ayudarme y transmitirme tranquilidad. Es nuestro ejemplo dentro y fuera de la cancha. Trato de imitarlo en lo que más pueda, ya sea en lo futbolístico como en la parte humana.

¿Te molesta que ya te tomen como su heredero?

No, para nada. Porque todas las cosas lindas y positivas te ayudan, te dan un envión importante en cualquier lado. No sé si “heredero” es la palabra adecuada, pero ojalá le pueda darle al club lo que quiero y lo que pienso darle todo.

¿Cuáles fueron tus sensaciones de tus primeros dos goles?

En nuestra etapa de inferiores siempre un delantero sueña con ese momento. El primero que le hice a Huracán, de visitante, fue algo hermoso, pero todavía tenía algo pendiente que era hacer un gol en el Gigante y escuchar el grito de la gente. Por eso creo que ese segundo gol ante Estudiantes significó mucho más para mí, sobre todo por la noche especial de Marco. Mi familia estaba muy contenta y en esos momentos tuve que hacer algunas videollamadas con varios porque recién ahora nos dieron unos días libres. Así que ahora estoy disfrutando de ellos.

¿Dónde fueron a parar esas camisetas?

Estas dos camisetas me las quedo yo. A la de Huracán la voy a guardar y a la de Estudiantes la voy a enmarcar porque tenía el parche de Marco Ruben y además la hice firmar por él.

Veliz3.jpg Veliz se vio muy beneficiado con la llegada de Somoza, quien lo utilizó casi siempre como titular. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El día de la despedida de Ruben cuando saliste fuiste un hincha más cantando en el banco de suplentes.

Si, olvidate. El aliento de la gente de Central te pega mucho y te ayuda. Como ellos quisieran estar en nuestro lugar, nosotros que somos hinchas también queremos estar en la tribuna. Estaba terminando el partido, me paré, no importó nada y me puse a cantar.

Del debut con el Kily a ser titular con Somoza

A Alejo Veliz le llegó todo de golpe, desde aquellos primeros partidos en los que fue citado por el Kily González para formar parte del banco y no le tocó ingresar a ese debut en primera división, por Copa Sudamericana. Y rápido también fue esta chance que se le abrió con Leonardo Somoza al frente del equipo. El delantero oriundo de Bernardo de Irigoyen hizo su aparición en el fútbol grande en julio de 2021, en el partido en el que Central venció 1 a 0 (gol de Emiliano Vecchio) a Deportivo Táchira, en el Gigante, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Ingresó a los 81 minutos en lugar de Marinelli.

Después de eso tuvo la chance de jugar en tres partidos más, siempre con el Kily como entrenador, en la Liga Profesional 2021, pero nunca de titular. Pero su presente cambió cuando Somoza hizo pie en Arroyito. Es que desde ese momento el lungo delantero pasó a estar mejor considerado y fue al banco y no ingresó en el primer partido de Somoza como DT canalla, pero en los siete restantes fue titular. Por eso este inicio de pretemporada será especial para el juvenil, que sabe que arrancará el semestre bien posicionado en la pelea por un lugar entre los once.