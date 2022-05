Veliz, por el gol y algo de Benítez, lo rescatable del 1x1 en la caída de Central

Emiliano Vecchio: "Tengo mucho tiempo en el club y me voy a quedar"

Juan Cruz Komar 4,5: Ganó mucho de arriba y con los pies estuvo seguro. En cada salida intentó buscar a un compañero sin revolearla. No brilló, pero sin grandes errores.

Julián Velázquez 3: Quedó desairado un par de veces en el primer tiempo, pero un error propio desembocó en el segundo penal, con el que Central perdió el partido.

Lautaro Blanco 4,5: estuvo contenido, con ganas, pero sin el desnivel habitual. Fue muchas veces, pero le costó terminar las jugadas.

Mateo Tanlongo 5: Jugó en una posición incómoda, pero trató de cumplir. Mucho desgaste y cuando la tuvo trató de jugarla siempre redonda

Claudio Yacob 4,5: El equipo se vio superado y él no pudo hacer pie. Cuando quiso cubrir una pelota le dio en la mano y generó el primer penal.

Marcelo Benítez 5,5: Con la pelota en los pies fue uno de los más claros, pero estuvo lejos de ser la manija. Le faltó cambio de ritmo y claridad.

Luciano Ferreyra 4: Livianito en el juego. No condujo, no creó y le costó siempre. Lo bueno, fue que hizo expulsar a Fattori. La conducción le quedó grande

Lucas Gamba 4,5: Mucha entrega pero poca claridad. El desequilibrio no fue lo suyo y pasó prácticamente inadvertido. Le faltó presencia en ofensiva

Alejo Veliz 6: Incisivo, las buscó y las peleó todas. Convirtió un muy buen gol, el primero en su carrera. Fue amonestado rápidamente y estuvo cerca de la expulsión.

Ingresaron:

Emiliano Vecchio 4,5: Intentó manejar los hilos, pero entró en la confusión generalizada del equipo. Apenas un par de encaradas que no terminaron en nada.

Walter Montoya 4: Entró pero no pesó por su andarivel. Se animó a ir con ganas para arriba, pero con la confusión del resto.

Damián Martínez 4: Cuando entró Huracán atacó poco y nada. Intentó sumarse al ataque, pero sin demasiada convicción.

Milton Caraglio -: Pocos minutos en cancha y con el equipo envuelto en la desesperación. No pudo aportar nada.

Franco Frías -: Jugó poco y mostró algunas cosas interesantes, pero sin pesar. Anotó, pero le anularon el gol por off side.

Leandro Somoza, el DT 3,5: Central no jugó prácticamente a nada y fue superado de principio a fin. Nunca corrigió desde lo táctico cuando Huracán se la hacía pasar mal. En su momento decidió tirar toda la carne al asador, pero ya era tarde y el equipo no respondió. Los cambios no le funcionaron.

No ingresaron: Juan Pablo Romero, Javier Báez, Nazareno Romero, Emmanuel Ojeda, Facundo Buonanotte, Michael Covea y Gino Infantino.