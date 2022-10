Vecchio: "Si tengo que volver a jugar será en Racing"

También Vecchio hizo una particular confesión como confeso hincha de Central en cuanto a la victoria que logró Newell's ante Boca y que le permitió a Racing mantener las chances de salir campeón . "En 33 años nunca había gritado goles de Newell's, esta vez los festejé. Fue un resultado que nos sirvió mucho para tener esta posibilidad con Racing", dijo el volante.

Con respecto a su futuro profesional, Vecchio reflexionó: "Hay que seguir adelante. La idea es operarme el 30 de octubre y después empezar la recuperación. Me siento un privilegiado en estar en el lugar que estoy y me hizo bien sentir el cariño de la gente".

Embed "SI TENGO QUE VOLVER A JUGAR AL FÚTBOL, LO VOY A HACER EN #RACING"



✍ Emiliano #VECCHIOpic.twitter.com/7xzRG2Co3x — Data Racing (@DataRacingOK) October 18, 2022

Y agregó con contundencia: "Si tengo que volver a jugar será en Racing". Esta frase está estrechamente vinculada a los contactos que tuvo con los directivos y también el entrenador Fernando Gago, quienes le comunicaron que quieren contar con él año próximo, ya que su contrato vence en diciembre de este año.

Después de su lesión, Gago le pidió que piense en frío y que siga jugando, porque él lo tiene en sus planes para lo que se viene. Todo indica que el mensaje tuvo el efecto deseado y lo que parecía un retiro decidido, ahora todo cambió.

Embed Emiliano Vecchio sobre el triunfo de la Lepra ante Boca, que le dio una mano a #RACING:



"EN 33 AÑOS, NUNCA HABÍA GRITADO GOLES DE NEWELL'S". pic.twitter.com/Dq9ELKQfLE — Racing Radio (@RacingRadioClub) October 18, 2022

"Cuando hablé con el doctor, le dije que mi idea era no operarme. No sabía si tenía las ganas de pasar la recuperación. Hablé con Fernando por el tema de las lesiones. Todavía no tengo claro mi futuro, veré qué decisión tomo, pero si tengo que volver a jugar será en Racing", concluyó.