Vecchio acordó la rescisión del contrato y deja Central

Emiliano Vecchio tenía un año y medio más de contrato, pero no podrá cumplirlo.

La historia de Emiliano Vecchio en Central está a punto de transformarse justamente en eso, en historia. De no ocurrir nada extraño el volante ofensivo se desvincularía del club de Arroyito, donde tiene contrato hasta diciembre de 2023. Es que en el mediodía de este martes se dio la primera reunión entre las partes, en la que se comenzó a hablar sobre la forma de salida más elegante posible luego de que el entrenador Leandro Somoza incluyera a Vecchio en la lista de seis futbolistas que no tendrá en cuenta de aquí en más. Y el punto sobre el que giró ese primer cónclave fue el de la rescisión de contrato, que algunas horas más tarde se terminó materializando, cuando se llegó a un acuerdo de palabra. El mismo será traducido a los papeles este jueves, con la firma correspondiente. Cuando eso suceda, se podrá afirmar que Vecchio ya no es más jugador de Central, pero a esta altura está todo dado para que así ocurra. Así, de aquellas adjetivaciones del mediodía, que hablaban de una reunión “positiva” y en “buenos términos”, se pasó a un acuerdo verbal, al que sólo le falta el respaldo de los papeles.