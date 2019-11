Varios cambios a la vista

El partido ante el Halcón será recién el domingo, a las 15.30 (televisado por Fox, codificado), y por eso Frank Kudelka tiene tiempo para resolver las variantes. Seguro habrá. Las dispuso en gran cantidad después de la dura derrota en el Coloso, pensando en Talleres, y no le salieron. Fueron 4. Ni hablar tras la segunda derrota al hilo. Y teniendo en cuenta también bajos niveles de rendimientos. En principio, se los ve más afuera que adentro a Villarruel y Nadalín (recuperarían sus lugares Moreno y Gabrielli), lo que se suma a la ausencia por lesión de Insaurralde (se desgarró y no jugará hasta que se reinicie el torneo en 2020). En este último caso se les abren chances de recuperar un lugar a tres delanteros, en este orden: Alexis Rodríguez, Rodrigo Salinas y Luis Leal. Todo esto, más algunos cambios tácticos y la idea de recuperar la fortaleza defensiva (esto no implica que el DT no respalde a Lema y Gentiletti), hace que el posible equipo para recibir a Defensa y Justicia arranque con Aguerre; Gabrielli, Lema, Gentiletti y Bíttolo (no está teniendo actuaciones destacadas); Moreno, Julián Fernández y Formica; Alexis Rodríguez, Albertengo y Maxi Rodríguez.