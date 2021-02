Uno por uno: las manos de Fatura impidieron que fuera peor la derrota de Central

Jorge Broun 6: Pese a la goleada, su presencia fue fundamental para que Central no sufriera una paliza mayor. Tapó no menos de tres mano a mano.

Facundo Almada 3,5: Errático en los pases y endeble en la marca. Como se esperaba, casi nunca pudo colaborar en ataque porque trepó poco y nada.

Joaquín Laso 3,5: Tuvo un arranque con cierta solidez, pero rápidamente la perdió. En la jugada del penal no fue mano, pero se tiró con el brazo izquierdo muy extendido.

Gastón Avila 4: Algo de presencia, pero no la suficiente. En el primer gol Paulo Díaz, su marca, conectó para Borré. En el segundo tiempo, como el resto, sufrió el partido.

Joan Mazzaco 3: Flojo partido. Por su lateral River agredió con facilidad. Habilitó a Borré en el primer gol millonario y en el segundo se fue por roja directa.

Rodrigo Villagra 4: De los dos cinco fue el que mejor entendió el partido. Intentó ser salida, pero debió jugar por él y por Ojeda. En el complemento entró en la confusión generalizada.

Emmanuel Ojeda 3: Le quedó enorme el Monumental. No quitó, no marcó, no la jugó casi nunca bien y encima en el primer gol de River era el marcador de Borré. No aprobó.

Diego Zabala 3,5: Le faltó atrevimiento y decisión. Ni siquiera insinuó. No pesó del medio hacia arriba y tampoco colaboró en el retroceso. No estuvo a la altura.

Emiliano Vecchio 4: No fue manija. Desconocido con la pelota. La trató bien pero nunca pudo hacer la diferencia. Bien absorbido por la marca.

Lucas Gamba 4: La movilidad que intentó mostrar en el inicio no la pudo sostener. Fue parte de la confusión generalizada. De la izquierda pasó al corazón del área, hasta que se fue reemplazado.

Luca Martínez Dupuy 4: Buen arranque con un cabezazo que se fue cerca, pero con el correr de los minutos se diluyó. El equipo no lo asistió nunca, pero pesó poco en la ofensiva.

Ingresaron

Lautaro Blanco 4: Entró para recomponer la línea de cuatro. Pasó las mismas zozobras que sus compañeros. Le tocó jugar cuando River levantó el pie del acelerador.

Rafael Sangiovani 4: Intentó cumplir con el rol que le dio el DT, pero corrió de un lado hacia el otro sin poder marcar presencia.

Francesco Lo Celso 3,5: Su presencia pasó inadvertida. No manejó la pelota porque el equipo nunca pudo tenerla.

Marco Ruben -: Sólo el debut. En los 15 minutos que estuvo en cancha prácticamente no la tocó.