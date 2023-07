Una nueva falla de Hoyos terminó en gol

La estirada de Lucas Hoyos sobre su palo izquierdo no fue la apropiada y el balón indefectiblemente terminó en la red. El arquero falló y el tiro libre pateado por Rodrigo Garro significó el primer gol de Talleres. Después el conjunto rojinegro lo empató, pero la equivocación del golero no le pasó a nadie por alto, tras haber cometido otro error en el partido anterior, contra Boca. El martes es el turno de visitar a Corinthians por los octavos de final de la Copa Sudamericana y yerros así, donde no hay margen para nada, pueden tener un costo muy alto.