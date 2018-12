"Me rompí los ligamentos laterales del tobillo izquierdo. Me lesioné en el primer tiempo, en una jugada rara. Intenté aguantar hasta el entretiempo para infiltrarme. Cuando llegue al vestuario me sacaron una jeringa con sangre y luego infiltré. Traté de seguir pero no podía y por eso salí en el segundo tiempo. Tendré que hacer mucho reposo y en un mes o un mes y medio ya debería estar bien", afirmó Camacho.