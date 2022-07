Un rugbier le salvó la vida a un rival en pleno partido tras verlo inconsciente por un golpe

El jugador quedó tendido en el césped de la cancha y el rival al ver que no se reincorporaba lo socorrió. "Se estaba ahogando", relató el rugbier de Old Georgian de Quilmes

“Fue todo muy rápido. Vi al jugador de ellos en el piso, con los ojos en blanco y con baba que salía de su boca. En ese momento atiné a agarrar el protector bucal y sacárselo de la boca porque se estaba ahogando”, relató un rival de Suárez, Axel Rionegro, en diálogo con El Progreso después de que el deportista accidentado chocara su cabeza con la rodilla de un rival.

“Se ve que perdió el conocimiento y me tiré para ayudarlo. Si bien me mordió un poco la mano, no me pasó nada. Después comencé a gritarle al árbitro para que detuviera el partido”, relató Rionegro, el joven que se quedó con un recuerdo inolvidable al salvarle la vida a su rival.

El partido por el torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (Urba) estaba con un parcial de 14-0 en favor del equipo de Merlo. La situación de Gonzalo Suárez no pasó a mayores, ya que fue asistido rápidamente.