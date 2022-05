Un Ruben emocionado: "No me entra en el cuerpo el amor de la gente"

“Es un sueño cumplido. Me retiro de la mejor manera, haciendo un gol y con mis compañeros que dieron la cara e hicieron un partidazo. Estoy feliz porque cumplí mis sueños con esta camiseta y disfruté muchos logros”, aseguró el legendario artillero canalla. “En estos últimos días viví muchas emociones. Mucha gente estuvo cerca mío y desde todo el mundo me mandaron su cariño. Es toda una vida de fútbol y termino mi carrera donde siempre deseé jugar”, confió el nueve que fue ovacionado toda la noche por la parcialidad auriazul que colmó el Gigante.

Además, Marco aseguró que “acá viví tristezas y alegrías y dejé todo para cumplir este sueño que no se termina y está para toda la vida. Lo que conseguí se lo dedico a toda mi familia y obvio que a mis hijos que ya tienen la pasión linda de ser hinchas de Central”. Por último el máximo artillero de la historia del fútbol rosarino profesional con una sola camiseta indicó que “con Central somos el uno para el otro, la gente me da todo el cariño y me lo va a seguir dando. No me entra en el cuerpo el amor que me entrega la gente de Central y viví la despedida soñada. Este es un gran final por lo vivido en el fútbol y en Rosario Central”.