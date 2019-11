Un rival que asoma en espejo

Argentinos marcha por la Superliga a paso firme, pese a la caída ante San Lorenzo en la última fecha. Y arrancó con los mismos pruritos que Newell's. Ultimo en el torneo pasado, arrancó mal en los promedios, pero rápidamente se enderezó con Diego Dabove al mando, al punto que en la 10ª fecha, con el triunfo ante Independiente en Avellaneda, se subió a la punta y ya no se bajó pese al traspié en el Nuevo Gasómetro. Pese a la partida de Alexis Mac Allister, mantuvo a varios del ascenso con Heinze en 2017 y sólo sumó al ex canalla Elías Gómez y al ex leproso Santiago Silva.