Un periodista deportivo sufrió una estafa virtual: "Yo solito me metí en la trampa"

“Hoy caí. Yo que me creía un vivo. Uno que no es un nene de departamento, como digo. Que he andado por la calle, me he peleado, he jugado a la pelota y que uno cree que se las sabe todas, cayó como un chorlito, como decía mi abuela”, afirmó el periodista de 79 años, que fue reconocido en el Senado de la Nación con un diploma de honor por su “su labor y contribución al periodismo deportivo”, durante una entrevista con Telefe Noticias.

“Era para aquellos que fueran a cargar nafta o en cualquier artículo de la petrolera. Y había un teléfono. Llamé por teléfono. Caí yo, eh. Yo solito me metí en la trampa. Llamé por teléfono para averiguar y resulta que me empiezan a pedir datos que naturalmente uno da. Cuil, yo que sé, el DNI y bueno… ”, agregó con frustración.

Con el objetivo de evitar que otras personas caigan en la misma metodología de estafa, continuó: “De pronto me di cuenta que me hacían preguntas que me llamaban la atención, porque el tipo sabía demasiado. Porque me consultó por una cuenta de tal banco, y cómo está. Después me di cuenta, me fui dando cuenta de a poco, que el tipo me estaba sacando información”.

La estafa dentro de las cuentas bancarias

Entre sus cuentas bancarias, los estafadores lograron ingresar a la que tiene reservada para percibir su jubilación. Al referirse a la suma que se habrían llevado los estafadores, señaló que un día antes se fijó y contaba con unos 500 mil pesos, pero que desconoce por qué cobró “el doble” y se dio cuenta que “sin querer tenía mucha plata”, aproximadamente $1.800.000.

A su vez, el grupo de estafadores intentaron sacar un crédito desde su cuenta en el banco nacional. “Los tipos a los dos minutos ya habían cerrado la cuenta. Me dijo el gerente del banco que se pasan la plata y desaparecen. Se mete en una nube y esa plata no se ve más. Además, me sacaron un crédito de 4 millones y medio de pesos que nunca pedí ni nunca tuve en el banco donde cobro la jubilación. No habrán cobrado nada, supongo, porque yo jamás pedí ni tuve un crédito”, añadió.

Al respecto, aclaró que no “suele tener” el monto que en esos momentos tenía en la cuenta, pero aseguró que la estafa pudo haberle causado un daño financiero aún más grande. “Si me llega a agarrar esto la semana que viene, que me entran las tarjetas y tengo el triple de esa plata, me hacen un desastre económico”, concluyó.

Indignación y difusión

Salatino mostró su profunda indignación por haber caído en la estafa y lamentó: “No me importa la plata, aunque la necesito y aunque es mucha. Me importa que me pase esto a esta altura, cuando uno se cree vivo, inteligente, que a vos no te va a pasar, que no te van a entrar. Y me la hicieron”.

“Me indigna la impotencia que siento por haber entrado en esa trampa y ser tan gil. Te juro que estoy indignado”, remarcó el periodista, que también apuntó que le da difusión al caso “para que tenga cuidado la gente”, por lo que sostuvo que es “de buena fe” y que cree “en la gente”, pero que esta vez cayó “como un gil”. Por eso, la idea de contar su experiencia ante los medios “es ayudar a que no le pase a otro”, cerró.