Un jugador que hace bien los números

En el medio de la pandemia muchos jugadores del ascenso tuvieron que recurrir a otras actividades para compensar la economía en tiempo de cuarentena. En el caso de Agustín Musso, mediocampista de Central Córdoba, el parate del fútbol le sirvió para retomar y meterse de lleno en su profesión de contador. En diálogo con Ovación, el jugador con una gran trayectaria en el fútbol de la región contó sus vivencias después de la suspensión de todos los torneos.

“La pandemia nos pegó a todos y en lo personal tuve que salir a buscar una nueva forma de vida para poder salir adelante. Siempre me dediqué a jugar al fútbol y fue mi única entrada económica en lo personal. Pero en ese tiempo también pude terminar los estudios por pedido de mis padres. Ya en la facultad elegí la carrera Ciencias Económicas y en el 2017 me recibí como contador público. Y en este momento de cuarentena y al no haber fútbol me puse a trabajar a full en esta profesión. Otra no quedaba”, dijo el actual jugador charrúa, quien llegó en el inicio de la temporada y tiene contrato hasta junio del 2021.

En el parate del fútbol argentino salieron a luz diferentes realidades que están atravesando los fútbolistas de las categorías del ascenso y el plantel charrúa no es la excepción. Por eso el volante central oriundo de Pergamino contó la decisión que debió tomar.

musso1jpg.jpg El contador. En tiempo de pandemia, Musso se dedica a su otra profesion.

“Apenas comenzó cuarentena fui tomando conciencia del riesgo que se estaba viviendo en el mundo con la pandemia. Ahí fui adaptando a las disposiciones establecidas y tratando de mantener la calma de la mejor manera. Como jugador de fútbol me costó estar encerrado como cualquier ciudadano. Tuvimos que acatar las medidas y vivir el día a día con otra mirada. Fue entonces que tuve que dejar de lado la profesión de deportista para meterme de lleno a la contaduría y poder salir a flote en lo personal con mi economía. Me puse a trabajar en el estudio contable de José Quacquarini ubicado en Castellanos y Rioja y ahí trabajo a la mañana. Y por su parte a la tarde tengo mi emprendimiento personal que se llama MVG Asesoramiento, es un estudio que estoy compartiendo con dos socios, en calle Brown y Santiago”, enfatizó Musso.

Con respecto a la entidad de barrio Tablada, su nuevo club desde enero, el mediocampista valoró el trabajo de los directivos con el plantel charrúa. “Lo que pasó con el fútbol es increíble. Al no haber torneos, todo se complicó en el fútbol argentino. Estoy enterado de la situación que vivieron mis compañeros con la finalización de los contratos. Por suerte llegaron a un acuerdo y si se reinician los torneos podrán volver a jugar nuevamente en el charrúa”, confió el mediocampista del matador.

Agustín Musso comenzó la carrera deportiva en Atlético Jorge Griffa en Granadero Baigorria (2005-2009), después pasó a Athletic Club de Arroyo Seco (2010-2012, 2013 y 2014) y en 4 temporadas salió campeón. En el mismo 2012 partió a su ciudad natal Pergamino donde vistió los colores de Douglas Haig (2012-2013).

Su recorrido por la región culminó en el club Atlético Pujato donde estuvo desde el 2015-2019 y fue campeón cuatro veces. Y en 2020 firmó contrato con Central Córdoba hasta junio del 2021.

Cinco camisetas en 15 años

vistió Musso: Atlético Jorge Griffa, Athletic Club de Arroyo Seco, Douglas, Atlético Pujato y Córdoba.