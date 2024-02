Tras la cancelación de China, la selección argentina jugaría en Estados Unidos

No obstante, la idea del seleccionado es tener dos compromisos en marzo, ya que serán los únicos para el equipo de Scaloni antes de los amistosos de junio y del inicio de la Copa América.

Después de los partidos de marzo, la selección volverá a tener acción en junio, con dos encuentros entre el 3 y el 11, mientras que el 20 comenzará su participación en la Copa América en busca de defender el título.

Lionel Messi se refirió este lunes nuevamente a su ausencia en el amistoso del Inter Miami ante un combinado local de la liga de Hong Kong durante su gira internacional por Asia. Leo se grabó en un video para pedirle perdón a los fanáticos y disipar cualquier tipo de rumor que se había creado en torno a su inasistencia.

"Como todos saben, siempre quiero jugar y estar en todos los partidos. Escuché que no había querido jugar por temas políticos y muchas cosas que no tienen nada que ver. Si hubiese sido así, directamente no hubiese viajado ni a Japón ni hubiese ido tantas veces como fui a China en diferentes ocasiones", sentenció Leo.

Luego, remarcó que no jugó por una lesión muscular: "Como dije en la conferencia de prensa, tenía una inflamación en el aductor y no podía participar. El primer partido que jugué en Arabia lo sentí, en el segundo intenté jugar un rato y fue peor. Intenté entrenar y hacer un esfuerzo el día anterior por toda la gente que había. De hecho hice lo que pude y estuve en la clínica con todos los chicos que había. Pero la verdad no podía jugar porque sentía molestias y tenía riesgos de ir a peor".

El cronograma de la selección argentina en la Copa América

Fecha 1:

Argentina-Trinidad y Tobago/Canadá, el 20 de junio en el Estadio Mercedes-Benz, Atlanta.

Fecha 2:

Argentina-Chile, el 25 de junio en el MetLife Stadium, Nueva Jersey.

Fecha 3:Argentina-Perú, el 29 de junio en el Hard Rock Stadium, Miami.