Los Juegos Jadar 2025 en Rosario, el lugar donde conviven los atletas con sus ídolos de siempre Mientras el medallero sigue creciendo, la convivencia entre los protagonistas y los que ya hicieron historia realza el objetivo de los Jadar 2025 Por Pablo Mihal 11 de septiembre 2025 · 21:35hs

Teté está en todos lados. Teté, la mascota de los juegos, flanqueado por los nadadores paralímpicos rosarinos Fernando Carlomagno (h) y Facundo Arregui. Los Jadar muestran a diario que son un verdadero ejemplo de inclusión. Marcelo Bustamante En tiro con arco son de oro. Alma Pueyo López y Leonel Aranda se quedaron con las medallas de oro en tiro con arco en la especial recurvo mixto. Ella nació en la capital provincial pero se instaló en Rosario y él es de Villa Gobernador Gálvez.

Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) 2025 están en pleno desarrollo. El clima de fiesta que se vive en Rosario, la ciudad del deporte, puede respirarse desde el mismo momento en el que uno pisa el parque Independencia. El Fun Fest va introduciendo al visitante en un mundo fascinante donde puede observar a los distintas protagonistas cómo centran su lucha en superar a un rival tanto como a sí mismo. Y en ese afán de superación regala momentos inolvidables, únicos, de esos que quedan grabados a fuego en la retina de la memoria. Y si hay un instante sublime casi por definición es en la entrega de medallas, ese acto donde los ganadores inclinan la cabeza para colgarse esa presea que marca que el objetivo está cumplido.

Este jueves, la delegación de Santa Fe ganó varias doradas, entre ellas las de Alma Fiorella Pueyo López y Leonel Aranda, en tiro con arco en la especialidad recurvo mixto; la del equipo femenino de voley de playa, integrado por Morena Abdala y Agostina Ghigliazza, la del equipo masculino de tenis de mesa, conformado por Tomás Joffre y Rodrigo Bórtoli y la de Alexis Eberv Hardt, en tiro deportivo en rifle 10m hombres.

image (13) En tiro con arco son de oro. Alma Pueyo López y Leonel Aranda se quedaron con las medallas de oro en tiro con arco en la especial recurvo mixto. Ella nació en la capital provincial pero se instaló en Rosario y él es de Villa Gobernador Gálvez. Marcelo Bustamante También hubo varias plateadas como la del doble mixto en tenis de mesa, con Tomás Joffre y Muriel Rajmil; en voley de playa masculino, con la dupla Moreno-Lecussan y en tiro deportivo, donde Emilia Oblan fue subcampeona en 10m Rifle de Aire.

Pero los Jadar no se limitan solamente a los seis días de competencia. Es la chance de muchos deportistas de todo el país de estar cerca de quienes ya escribieron sus páginas en la historia del deporte argentino. Por eso la presencia de referentes olímpicos y paralímpicos refuerzan la idea de que lo que está pasando en Rosario es único.

>>Leer más: Los chicos en los Jadar 2025 Atletas destacados se pasearon por Rosario En la lista de las figuras destacadas que se dieron una vuelta por los distintos escenarios se encuentran la judoca Paula Pareto, el taekwondista Sebastián Crismanich, la ex Leona Rocío Sánchez Moccia o Damián Jajarabilla (quien además compite en estos Jadar) , como así también los referentes locales, como la regatista Cecilia Carranza Saroli, el León Manuel Brunet, la tenista Nadia Podoroska, el judoca Sandro López, la atleta y jugadora de básquet Susana Olarte, los nadadores Fernando Carlomagno padre e hijo y Facundo Arregui, y los atletas Brian Impellizzeri y Yanina Martínez, la abanderada de Santa Fe en estos Jadar, entre otros. Todos ellos no hacen otra cosa que dar un enorme espaldarazo a estos Juegos, que nacieron para quedarse. Lo que se viene en el viernes Pelota (en el Club Huracán); Balonmano Playa (en el estadio Arena de La Rural); Hockey (en GER); Karate (en el Pabellón B de La Rural); Pentatlón Moderno (en Jockey Club); Patinaje Velocidad (en el Patinódromo); Voleibol (en Náutico Avellaneda); Squash (en Pueyrredón Squash); Taekwondo/Para Taekwondo (en el Pabellón A de La Rural); Gimnasia Rítmica (en Provincial); Golf (en Jockey Club); Tenis (en GER); Boccia (en Provincial), Rugby Seven (en GER); Balonmano (en el Cubierto de NOB); Gimnasia Trampolin (en Provincial); Lucha (en el Gimnasio 1 de Provincial) y Ecuestre (en Jockey Club)