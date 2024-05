Tragedia en el boxeo: un púgil falleció tras recibir un duro golpe en la cabeza

"Entras allí y te pagan dinero por peligrosidad. Te están sacando el cerebro y no estás ahí para hacerte cosquillas hasta morir. Estamos allí para infligir daño unos a otros golpeándonos en la cabeza y el cuerpo. Lamentablemente, cosas como esta suceden de vez en cuando. Todos sabemos en lo que nos estamos metiendo", agregó el campeón mundial de los pesos pesados.

>>Leer más: Marcelo Domínguez, el campeón del mundo al que le dijeron que "era petiso y no boxeaba"

Luego cerró: "Es como la gente que salta en paracaídas, de vez en cuando el paracaídas no se abre y caen al suelo. Eso no impide que todos salten en paracaídas. He conocido los riesgos toda mi vida; es lo que es” y concluyó con una reflexión sobre la fatalidad: “Si es mi momento y es la voluntad de Dios, entonces moriré. Si no, viviré”.