Regional del Litoral: una fecha crucial que puede definir las semifinales

Entre los candidatos para acompañar al ya clasificado Duendes está Jockey Club Rosario, que este sábado enfrenta al verdinegro en el clásico de la ciudad

Duendes-Jockey Club. Un partido con muchísima historia donde los antecedentes no cuentan.

La mesa está servida para que la 17ª fecha del Top 10 del XXVI Regional del Litoral Copa Banco Macro sea una jornada de altos niveles de adrenalina . Hay mucho en juego: este sábado se podrían definir quienes acompañarán a Duendes (1º, 61 puntos) en las semifinales del certamen litoraleño.

En ese sentido, Estudiantes (2º, 55 puntos) tiene que conseguir sólo un punto en su cancha ante Jockey Club Venado Tuerto (10º, 16 puntos) para lograr la clasificación, mientras que si Santa Fe Rugby (3º, 52 puntos) y Jockey Club Rosario (4º, 52 puntos) ganan sus respectivos compromisos, también habrán logrado el objetivo, aunque la parada no resulte tan sencilla como el enunciado.

Con el arbitraje de Carlos Poggi, Santa Fe Rugby se medirá con el aguerrido Paraná Rowing (7º, 43 puntos) , equipo que ya dio un par de dolores de cabeza a equipos encumbrados. Por su parte, el verdiblanco tendrá enfrente nada menos que a Duendes, su clásico rival.

Si bien el historial reciente favorece al equipo de Fisherton, en este tipo de partidos los números siempre pasan a un segundo plano. El partido, que se jugará en el barrio Las Delicias, al ser el televisado, comenzará a las 17 y será dirigido por Juan Moyano.

De no mediar cambios, los XV de Duendes para el partido más relevante de la fecha serán Francisco Angaroni, Mateo Negroni y Federico Rodríguez; Faustino Boeris y Rafael Gietz; Jeremías Del Mastro, Giuliano Bufarini e Ignacio Gandini; Valentín Larrazábal y Giuliano Francescangeli; Gino Dicapua, Guido Chesini, Martín Pellegrino y Marcos Simioni; Emiliano Boffelli.

Jockey, en tanto, saldrá a la cancha con Guido Cella, Alejo Pereyra Tauzy e Ignacio Orsetti; Marcos Lorenzini y Lucas Bur; Manuel Santi, Felipe Baraldi y Emiliano Ferrari; Alejo Sugasti y Juan Bautista Baronio; Santiago Casiello, Fermín Vergara Oroño, Ignacio Dogliani y Manuel Lluch; Joaquín Fanjul.

Tricolores y Académicos

En el Grantfield, Old Resian (9º, 28 puntos) recibirá a Universitario (8º, 33 puntos) con el arbitraje de Joaquín Zapata.

El tricolor formará con Enzo Sánchez, Faustino Grynblat y Adrián Bacchella; Franco Lo Nostro y Santiago Casa; Facundo Gómez Paris, Iván Capello y Gianfranco Speciale; Guido Richiardone y Fausto Carugatti; Nahuel Pacheco, Juan Francisco Ruiz, Marco Gómez Paris y Nahuel Romero; Guido Candini.

El Académico, en tanto, lo hará con Tobías Tasca, Lautaro Isabella y Fausto Cecarosi; Fausto Colacrai y Joaquín Stilling; Agustín Motta, Manuel Todaro y Facundo Cuello; Ignacio Zabella y Pedro González Fresneda; Jeremías Floridia, Ignacio Todaro, Iñaki Gabilondo y Federico Cámpora; Luciano Rovetto.

Auriazules y Gitanos

Finalmente, en la Bombonera del parque Independencia, GER (6º, 45 puntos) recibirá a Crai (5º, 45 puntos) bajo la supervisión de Federico Longobardi.

El mens sana formará con Santiago Gramajo, Franco Palillo y Pedro Anunziatta; Joaquín Ferreyra y Ramiro Guraya; Maximiliano Gómez, Marcos Lufft e Ignacio Villegas; Felipe Costa y Teo Castiglioni; Jerónimo Alonso, Tomás Morales, Andrés Speziali y José Forlla; Ramiro Picotto.

Todos los partidos comenzarán a las 16 a excepción de Duendes-Jockey que comenzará a las 17.

Segunda División

Por el torneo de Segunda División, en la 4ª fecha de la Copa Oro se medirán Provincial v. Círculo Rafaelino, Los Caranchos v. Universitario SF y Alma Juniors v. Logaritmo. Mientras que por la Copa de Plata, se enfrentarán Gimnasia (P) v. La Salle (Peña), Cha Roga Club v. Los Pampas (Villalba) y Tilcara v. Regatas & Belgrano (Britos).