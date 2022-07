Torneo Regional del Litoral: Duendes sigue en la senda de la victoria

Santa Fe Rugby comenzó con más bríos . Antes de los 10' abrió el marcador con un penal de Lucas Fertonani tras varios minutos donde atacó y no pudo quebrar la defensa. En el reinicio de la jugada Duendes, buscando demostrar el peso de la localía, llegó al try cuando Francisco Diez apoyó sobre la bandera. La conversión de Patricio Rodríguez Vidal dejaba el tanteador en 7 a 3 a favor del verdinegro.

El local usaba los kicks para complicar a la defensa del tricolor. A los 15' Duendes, con un penal, estiró la diferencia (10-3). Santa Fe Rugby cometía varios penales que lo obligaban a defender en su campo. A los 20', tras un kick, el centro Guido Chesini logró el segundo try para los locales. Con la nueva conversión de Rodríguez Vidal el tanteador quedaba en 17 a 3.

En el scrum ambos equipos tenían problemas y no lograban estabilidad. A los 30', en una jugada calcada a la anterior, el wing de Duendes Martín Pellegrino logró apoyar sobre la línea de touch ingoal tras un kick cruzado. Junto con la conversión de Rodríguez Vidal, el verdinegro quedaba arriba 24 a 3 sobre el cierre del primer tiempo.

Sobre el final del primer tiempo Santa Fe Rugby logró articular varias fases en ataque y llegó a su primer try sobre la bandera. La conquista fue de Valentin Iturraspe, junto con la conversión de Lucas Fertonani, y el tanteador quedaba 24 a 10. Desde allí comenzó, la visita comenzó a incomodar a Duendes y lograría un penal en las 22 yardas locales que convertiría en tres puntos más (24-13).

Duendes SFE Rugby 22.jpg

En el inicio del segundo tiempo, Duendes estiró la diferencia con un nuevo penal de Patricio Rodríguez Vidal (27-13). Con una buena jugada individual del número 13 verdinegro Guido Chesini, logró quebrar la línea de defensa y lograr una nueva conquista. Los mejores momentos del partido fueron el juego articulado de toda la línea de ataque de Duendes y sumar de a 5 (32-13).

A los 20' de la segunda mitad, Martín Pellegrino esquivó la defensa rival y apoyó debajo de los palos. La conversión exitosa por parte del 10 verdinegro ponía el tanteador 39 a 13. A los 23', Santa Fe descontaba con un try de su wing Agustín Foradini y la conversión de Fertonani. De esta forma achicaba la diferencia (39 a 20). Sobre el final una nueva conquista del conjunto de Las Delicias ponía punto final a las aspiraciones de Santa Fe Rugby. (46-20).

Formaciones

Duendes RC (46): Felipe Arregui; Bernardo Lis y Mauro Genco; Luicio Anconetani y Federico Ciancio: Ignacio Andrés Fantí, Rafael Gietz y Giuliano Bufarini; Pedro Imhoff y Patricio Rodríguez Vidal; Juan Manuel Rapuzzi, Felipe Roldán, Guido Chesini y Martín Pellegrino; Francisco Diez. Suplentes: Mateo Negroni, Carlos Ibarguren, Federico Bautista, Matías Landi, Jeremías Del Mastro, Joaquín Brogliatti, JUan Araujo y Santiago Araujo.

Santa Fe Rugby (20): Tomás Derito, José Milesi y Gonzalo Del Pazo; Franco Tosello y Guillermo Botta; Valentín Iturraspe, Augusto Gorla y Francisco De Biaggio; Santiago Quirelli y Lucas Fertonani; Agustín Foradini, Marcos Erbetta, Valentín Fernández y Bautista Galassi; Dalmiro Borzone Mas. Suplentes: Francisco Duranda, Lisandro Fonti, Martín Roldán, Federico Patrizi, Matías Gaggiamo, Tomás Kerz, Alfredo Milesi, y Fabián Frustagli Riestra.

Árbitro: Federico Longobardi

Cancha: Duendes

Tantos primer tiempo: 4' penal de Lucas Fertonani (SFRC); 6' try de Francisco Diez convertido por Patricio Rodríguez Vidal (DRC); 11' penal de P. Rodríguez Vidal (DRC); 15' try de Guido Chesini convertido por P. Rodríguez Vidal (DRC); 24' try de Martín Pellegrino convertido por P. Rodríguez Vidal (DRC); 32' try de Valentín Iturraspe convertido por Lucas Fertonani (SFRC); 37' penal de Lucas Fertonani (SFRC).

Tantos segundo tiempo: 2' penal de P. Rodríguez Vidal (DRC); 3' try de Guido Chesini (DRC); 14' try de Martín Pellegrino convertido por P. Rodríguez Vidal (DRC); 20' try de Agustín Foradini convertido por Lucas Fertonani (SFRC); 23' try de Bernardo Liz convertido por P. Rodríguez Vidal (DRC).

Resultados 14º fecha Primera

Provincial 7-40 Jockey Club de Rosario

Old Resian 29-40 Gimnasia y Esgrima

Duendes 46-20 Santa fe Rugby

Paraná Rowing 20-50 Estudiantes

CRAI 44-13 Universitario

Posiciones: 1º Estudiantes 60, 2º. GER 58, 3º Duendes 53, 4º Santa Fe RC 42, 5º Old Resian 35, 6º CRAI 33, 7º Jockey 30, 8º Universitario (R) 17, 9º Rowing 15, 10º Provincial 3

Próxima fecha (15° - 9/7)

Estudiantes-CRAI; Santa Fe RC-Rowing; GER-Duendes; Jockey-Old Resian; Universitario (R)-Provincial;

12º fecha Segunda

La Salle 12-31 Club Tilcara

CRAR 27-17 Jockey Club Vdo Tto

Club Logaritmo 13-10 Club Los Caranchos

Alma Juniors 37-22 Universitario Santa Fe

Posiciones: 1º Logaritmo 44, 2º Los Caranchos 43, 3º Jockey VT 41, 4º CRAR 34, 5º Alma Juniors 25, 6º Tilcara 18, 7º La Salle 15, 8º Universitario (SF) 14

Próxima fecha (13° - 9/7)

Tilcara-CRAR; Universitario (SF)-La Salle; Los Caranchos-Alma Juniors; Jockey (VT)-Logaritmo

12º fecha Tercera

Cha Roga RC 19-11 Los Pampas

Querandí RC 32-7 CUCU

Capibá RC 10-30 Regatas/Belgrano SN

Libre: Gimnasia de Pergamino

Posiciones: 1º Los Pampas 40, 2º Cha Roga RC 39, 3º Belgrano/Regatas (SN) 35, 4º Gimnasia (P) 31, 5º CUCU 16, 6º Querandí RC 15, 7º Capibá RC 7

Próxima fecha (13° - 9/7)

CUCU-Capibá RC; Los Pampas-Querandí RC; Gimnasia (P)-Cha Roga. Libre: Regatas/Belgrano (SN)