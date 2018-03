El Ministerio de Seguridad de Santa Fe reconoció a los responsables de los ataúdes incautados. La dirigencia evalúa sancionar con dureza a los socios

Las autoridades del Ministerio de Seguridad de Santa Fe dieron ayer mismo un paso firme hacia adelante con respecto a los autores de los ataúdes que hallaron escondidos entre la platea de Cordiviola y la popular norte que da al club Regatas en la previa del partido ante Godoy Cruz. Cabe destacar que tenían los colores de Newell's, River y Boca, mientras que el cuarto cajón lucía pintado amarillo con el apellido del presidente Mauricio Macri, lo que le dio más repercusión pública. No obstante, fuentes provinciales le certificaron a Ovación que lograron identificar a todos los responsables de la confección de los féretros. Incluso adelantaron que recibirán duras sanciones. Misma postura asumió la dirigencia, que espera cuanto antes aclarar este delicado y repudiable tema que tiene a todo Arroyito en vilo.

Según le certificó ayer el coordinador de Seguridad Deportiva y Espectáculos Masivos, Diego Maio, a Ovación, "las personas involucradas están todas preindentificadas en sí porque resta aún compararlas con el material fílmico del club, pero ya tenemos a todos identificados".

"Hicimos una reunión con la comisión del club para tratar de aclarar este tema y se pusieron a disposición para lo que hiciera falta porque consideran que Central no tuvo ninguna participación en este hecho e incluso pusieron a mano las imágenes del momento en que ingresaron los ataúdes al estadio el sábado a la noche", acotó el funcionario.

Según detalló otra fuente provincial, "lo que facilitó también la identificación de algunos individuos fueron algunas fotografías del preciso instante en el que armaban y pintaban los ataúdes en las instalaciones canallas del Clubsito", ubicada en Juan B. Justo 970, es decir a escasas cuadras del Gigante de Arroyito.

Por su parte, una alta fuente dirigencial le afirmó anoche a este medio: "Tomamos conocimiento de que los cajones fueron pintados en el club River Paraná, que se lo conoce como Clubsito, y luego los ingresaron al estadio el viernes a la noche. Vamos a analizar las imágenes de las cámaras que están en el Gigante, identificaremos a los partícipes y se realizará una investigación sobre la cadena de mando. Tomaremos responsabilidades y seremos durísimos con los responsables. Como esperamos que el Ministerio de Seguridad también lo sea".

Consultado sobre el directivo de menor rango que dio la orden de abrir el estadio casi sobre la medianoche para que ingresaran los ataúdes intimidatorios hacia Newell's, Boca, River y el presidente de la Nación, Mauricio Macri, la fuente calificada confesó que "el testimonio que nos dio esa persona que pertenece a la comisión es que lo llamaron por teléfono para ingresar bolsas con papelitos y por eso dio el okey. En ese instante no estaba en el club y no sabía ni se esperaba que entraran con ataúdes. Fue engañado, pero eso no lo justifica".

"También estamos evaluando una sanción para él porque no puede permitir que suceda algo así, máxime aún dando una orden sin estar en el lugar del hecho", acotó el informante con cierta impotencia porque, según argumentó, "fue manipulado por este grupito que quiso pasarse de vivo, aunque eso no lo exime de responsabilidades".

En este contexto, la directiva auriazul desea ir al hueso de la cuestión porque sabe que no sólo se trata de algunos nombres personales que están en jaque sino la propia institución, con todo lo que eso representa e implica a nivel deportivo, social y cultural.

A tal punto que analizarán el estatuto hoy mismo para ver si pueden expulsar de la vida social a los autores materiales e intelectuales de esta movida, que tomó conocimiento público nacional más que nada por la pintada sobre uno de los cajones donde figuraba en letras negras el apellido del presidente de los argentinos: Macri.

Como dato extra hay que destacar que todas las voces consultadas por este medio ayer dejaron sentado que "los responsables de las pintadas no formaron parte de la barra sino de una agrupación que tiene vida social en el club".

En otro orden, hoy habría más novedades sobre este tema porque la idea del Ministerio de Seguridad de la provincia es intentar clarificar este caso lo más pronto posible. A la vez, se espera que desde la cartera de Seguridad de la Nación emitan un comunicado en la jornada.