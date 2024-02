Todo lo que tenés que saber sobre el arranque de Primera Nacional

Víctor Figueroa, Pulga Rodríguez y Lucas Albertengo, tres ex Newell's que estarán en la categoría. Diego Braghieri (con la camiseta de San Lorenzo), ex Central, jugará en Deportivo Madryn.

Entre todos participantes hay poderosos clubes que irán en busca del ascenso y con ese fin se reforzaron con futbolistas de experiencia y amplio recorrido dentro del fútbol. Víctor Figueroa (40 años), ex Newell's, regresó a Chacarita, club del cual surgió futbolísticamente; Diego Braghieri, ex Central, jugará en Deportivo Madryn, y los ex Newell's Williams Barlasina, Joaquín Messi y Mauricio Tevez lo harán en Estudiantes de Río Cuarto dirigido por Gustavo Raggio.