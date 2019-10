Todo el descalabro pasó en un ratito

El estadio de confusión de Newell’s con el que entr ó a jugar el segundo tiempo fue de terror. La misión era salir revitalizado del vestuario, después de 45’ iniciales en los que había defeccionado, con un 1-0 en contra. Pero sucedió todo lo contrario. Endeble como casi nunca en el torneo, en un breve lapso puso la mejilla para que le dieran tres cachetazos. Ni antes ni después había jugado bien. Pero esos instantes lo condenaron a no tener la mínima chance de modificar el resultado. En el tiempo que fue del primer minuto hasta el once de la segunda etapa, Newell’s fue por demás de endeble. La perdió fácil en propio campo y, con el equipo a contrapierna, Gimnasia fue golpeando a fondo. La endeble tarea defensiva rojinegra incluyó a todos, claro que especialmente a defensores y volantes.

La pérdida de balón de Bíttolo, tratando de dar un pase, y la posterior contra de Gimnasia no tuvo la cobertura necesaria para impedir que Caire ingrese sólo y supere a Aguerre. Fue a los 4’. Un minuto después, Lema perdió ante Contín sin lograr rechazar, Aguerre tapó el tiro del centrodelantero, pero Tijanovich puso la cabeza con el arco desguarnecido para otro gol. El fondo de Newell’s era un tembladeral. Gimnasia se animó y llegó casi sin problemas. No hubo movimientos sincronizados atrás por parte de la lepra. Parecieron jugadores desparramados en la cancha sin tener en claro donde ubicarse. Moreno no fue obstáculo para Matías García, que hizo lo que quiso por el costado. Denis Rodríguez tampoco colaboró, aunque sea ocupando espacios. Gimnasia atacó con pelota dominada y la defensa rojinegra no paró a nadie.Kudelka miraba entre incrédulo y fastidioso el mal desempeño de sus futbolistas. Para colmo, un tiro de esquina sin consecuencias de Matías García fue pifiado por Albertengo en el primer palo y confundió a Aguerre. El reloj marcó el minuto 11 y Newell’s estaba cuatro goles abajo. Apenas Fernández, a partir de su entrega, intentó dar batalla frente a la adversidad. Newell’s nunca encontró el modo de quebrar las ordenadas líneas del lobo, y mucho menos que no le lleguen abajo del arco, especialmente en esos 11’ que fueron una debacle.

Perdió el invicto en el Coloso

Newell’s ayer sufrió una dura derrota 4 a 0 a Gimnasia, que significó la pérdida del invicto del equipo de Kudelka. Antes, jugando en el Coloso había vencido a Central Córdoba de Santiago del Estero (2-0), Unión (2-0), Huracán (4-1) y Aldosivi (2-0). Mientras que igualó 0 a 0 ante Banfield. L última derrota abultada de Newell’s jugando como local por el torneo de primera división se remonta al campeonato Metropolitano de 1972, cuando el 17 de septiembre de ese año Atlanta lo venció por 4 a 0.