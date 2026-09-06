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Central tiene equipo confirmado para el clásico: Almirón mete dos cambios

El DT canalla dispuso el regreso de Enzo Copetti en lugar de Marco Ruben. Alan Rodríguez ingresa por Giovanni Cantizano

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

6 de septiembre 2026 · 13:55hs
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Almirón analizó durante toda la semana y finalmente confirmó los once de Central para el clásico.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Almirón analizó durante toda la semana y finalmente confirmó los once de Central para el clásico.

Fin de las especulaciones y de una vez por todas las confirmaciones. Jorge Almirón dio a conocer los once que Central pondrá en cancha para jugar el clásico ante Newell's en el Gigante de Arroyito y, como se preveía, la alineación llegó con cambios.

En relación al equipo que salió a jugar contra Gimnasia y Esgrima La Plata, el Canalla tendrá dos modificaciones, entre la que sobresale el ingreso de Enzo Copetti en lugar de Marco Ruben. Además, habrá lugar en el equipo para Alan Rodríguez.

Ruben venía de jugar su primer partido como titular en un equipo que padece la falta de gol de sus centrodelanteros, pero Almirón se inclinó por el atacante que venía con más rodaje en el semestre. Marco y Tomás Badaloni serán al alternativas que tendrá el DT en el banco.

>>Leer más: En Central, el contexto hace que la obligación se torne más potente

Enzo Copetti recupera la titularidad en Central. En el último partido fue al banco e ingresó en el complemento.

Enzo Copetti recupera la titularidad en Central. En el último partido fue al banco e ingresó en el complemento.

Copetti y aquel gol en el último clásico

Copetti sabe lo que es convertir en un clásico (lo hizo en el triunfo de Central en el torneo Apertura) y si repite ahora habrá quebrado una seguidilla de muchos partidos sin gritos. Su último gol fue frente a Racing, por los cuartos de final del torneo pasado.

También habrá lugar en el equipo, justo en un partido tan trascendente, para Alan Rodríguez, quien mostró su mejor cara hace un par de fechas, contra Barracas Central. Giovanni Cantizano es quien se perderá el clásico.

Alan Rodríguez va en busca de una actuación como la que tuvo en el triunfo canalla ante Barracas Central.

Alan Rodríguez va en busca de una actuación como la que tuvo en el triunfo canalla ante Barracas Central.

Los once de Central

Con la confirmación por parte del técnico Almirón, Central saldrá a jugar el clásico con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Alan Rodríguez, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Enzo Copetti.

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