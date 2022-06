El playón de estacionamiento, albergando una buena cantidad de móviles de los distintos canales, la mayoría de ellos de Capital Federal, fue el fiel reflejo de esta novedad que significa “Tevez entrenador”. Y ese club que se subió a la palestra es precisamente Central. Fue tal el interés que despertó la presencia del Apache que el departamento de prensa tuvo que armar una logística especial, en la que a los primeros a los que se les dio ingreso al recinto fueron a las camarógrafos para que pudieran ubicarse sin problemas, después a los fotógrafos y por últimos al resto de los periodistas.

Lo que por ahora tiene forma de experimento decantará en una realidad a partir del próximo viernes, cuando Central reciba en el Gigante al entonado Gimnasia de Pipo Gorosito. Inmediatamente llegará el turno de la Copa Argentina (el martes 28, en Córdoba, frente a Quilmes).

Ya para esa altura se espera la llegada de varios de los refuerzos que Tevez solicitó y por los que su representante (Adrián Roucco) junto al empresario futbolístico Christian Bragarnik están trabajando. Es que ese punto no es uno más en medio de esta historia. Porque la llegada del Apache casi que fue una consecuencia de la promesa de futbolistas de cierta calidad que la dirigencia indudablemente consideró que no iban a poder traer por sí solos. No obstante, el propio Tevez indicó en el contacto con la prensa que “todavía no hablé con nadie de refuerzos”, lo que sonó poco creíble. También insistió en la idea que “nadie me va a imponer un nombre porque el va a decir quién juega, quién se queda y quién se va voy a ser yo”.

Mientras el Apache respondía las preguntas de los periodistas, a sus costados estaban Carloni y el secretario deportivo Raúl Gordillo, los mentores de esta idea o mejor dicho quienes se pusieron al frente de las negociaciones cuando alguien desde Buenos Aires llamó para ofrecer a Tevez como entrenador. Las primeras declaraciones, la mayoría casi de ocasión, pero sí fueron las primeras palabras del nuevo entrenador de Central, una figura que acaparó desde el vamos mucha atención y que en Arroyito esperan que pueda cumplir con todos los objetivos que se propuso. ¿Por qué? Por la simple razón de que el bien de Tevez será el bien de Central.