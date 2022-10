Central: Carlos Tevez sigue sin poder hallar el socio de Alejo Veliz

Carlos Tevez no le encuentra la vuelta al ataque. Esta vez probó con Candia, Oviedo y el Chipi Frías para acompañar a Veliz pero no hubo caso. La sequía sigue

Veliz intenta pero no puede vencer a Unsain. Tevez le puso a Candia al lado y luego a Oviedo y Frías.

Central está atravesando momentos turbulentos y la irregularidad del equipo repercute directamente en su armado. Tal es así que hay un constante cambio de nombres y muy pocos jugadores inamovibles. Hoy por hoy, hay tres que tienen sus puestos asegurados: Lautaro Blanco, Facundo Buonanotte y Alejo Veliz. El resto va fluctuando merced a lo que observa Carlos Tevez en los trabajos semanales. Lo que es cierto es que el DT no puede encontrarle el acompañante ideal al número 24 canalla.

En el debut del Apache en el 0-1 ante Gimnasia, allá por fines de junio, la dupla ofensiva fue Gamba-Veliz. El primero ya no está. Y después fueron desfilando uno tras otro, pero ninguno termino afianzándose arriba. El Chipi Frías, Jhonatan Candia, Gustavo Ramírez, Juan Cruz Cerrudo, Alan Marinelli, Fabricio Oviedo. Nadie se pudo erigir en el socio ideal de Veliz.

Solo buenas intenciones: Central no pudo con Defensa y sigue regalando puntos

El partido ante Defensa y Justicia le dio a Candia una nueva oportunidad desde el inicio, pero el uruguayo no tuvo una buena performance. La lesión posclásico ante Newell’s lo marginó largo tiempo de las canchas y por eso sigue buscando su mejor forma física.

Oviedo saltó al terreno de juego en lugar del mencionado Candia, a poco más de media hora para el final. El juvenil atacante venía de convertir cuatro tantos, el viernes pasado, en la goleada de la reserva 6-0 ante el halcón. Y Tevez se lo recompensó. Pero no pudo hacer la diferencia, porque Oviedo se encontró con el paredón visitante que aguantaba atrincherado en su propia área. Era chocar repetidamente.

Con Frías también en cancha, Central ya jugaba con tres delanteros por naturaleza. Así y todo, no cambió demasiado el panorama. Para colmo el 9, Veliz, tuvo el arco negado y no pudo efectivizar varias chances claras. Cambian los nombres, pero Central no cambia.