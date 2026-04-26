La Capital | La Ciudad | Calle Recreativa

La Calle Recreativa sorprendió este domingo a la familias con una fiesta electrónica en el túnel Arturo Illia

La mañana en el túnel del parque España estuvo marcada por una propuesta diferente que implicó café de especialidad y música electrónica

26 de abril 2026 · 15:54hs
La calle recreativa tuvo su primer Coffee Rave en el túnel Arturo Illia. 

La calle recreativa tuvo su primer Coffee Rave en el túnel Arturo Illia. 

La calle recreativa vivió una experiencia distinta cuando este domingo por la mañana se armó una fiesta electrónica en el túnel Arturo Illia. Además de la propuesta musical, varios stands de café de especialidad mediaron el encuentro.

El evento de esta mañana en la calle recreativa forma parte de una tendencia que se populariza cada vez más. Se trata de los Coffee Raves, que se consolidan como una alternativa en auge para quienes eligen socializar durante el día sin el consumo de alcohol.

Lo cierto es que el fenómeno comenzó en Estados Unidos y se expandió por todo el mundo hasta llegar a la Argentina. La idea es simple: dormir bien, levantarse temprano, esquivar la resaca y salir a bailar a la mañana.

El túnel Arturo Illia, donde todos los domingos a la mañana es atravesado por miles de rosarinos que salen a caminar, correr, andar en rollers, bici o monopatín se convirtió en un espacio de música electrónica, café y luces.

tunel1

La Molienda, Kaffetto, Bold, Ruffo, Remake House y Café Chico fueron los populares locales rosarinos que pusieron su stand en el túnel y sirvieron café a partir de las 8.30 de la mañana hasta casi el mediodía.

tunel2

Mientras tanto, entre cafés y croissants, sonaron sets a cargo de los DJ’s Nicolás Mancinelli y Facundo Donadio. Algunos se quedaron bailando mientras que otros atravesaron el túnel esquivando a la multitud con cierta dificultad.

image (61)

Lo cierto es que la propuesta, a pesar de llevarse adelante desde muy temprano, hizo que muchos rosarinos recuerden los años de Tunelmanía, el popular boliche que funcionó allí en la década del setenta.

>>Leer más: Parque Acuático de Rosario: cómo será la nueva atracción turística en la costanera norte

A plena luz de día, el túnel Arturo Illia se convirtió en una especie de discoteca diurna sin alcohol. Esta primera edición fue un éxito por lo que no sorprendería que se replique en el futuro.

Noticias relacionadas
En el edificio del ex bar Munich funcionará un gimnasio y un espacio gastronómico.

El parque Urquiza recupera un espacio histórico: abre el gimnasio en el ex bar Munich

La central termoeléctrica Candiota III, en Río Grande del Sur, Brasil, que es motivo de investigación por parte de dos grupos de estudio internacionales sobre la contaminación de la calidad del aire.

Una investigación alerta por dos minas de carbón en Brasil que afectan la calidad del aire de Rosario

El renacimiento de la vida nocturna rosarina, propiciado fundamentalmente por la movida electrónica, es un imán para el turismo de grupos.

Turismo: Rosario vuelve a ser un destino posible para escapadas de amigos

El puerto rosarino suma más alternativas de importación y exportación.

Una nueva naviera internacional desembarca en Terminal Puerto Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Uber y una ecuación que no cierra: desgaste del auto y reparaciones impagables

Uber y una ecuación que no cierra: desgaste del auto y reparaciones impagables

Siguen las lluvias y se suma un alerta amarillo por vientos fuertes

Siguen las lluvias y se suma un alerta amarillo por vientos fuertes

Máximo Kirchner: Un frente anti-Milei no me convence, hay que construir otra opción

Máximo Kirchner: "Un frente anti-Milei no me convence, hay que construir otra opción"

Newells se despide de sus hinchas ante Instituto y buscará otro triunfo en el Coloso

Newell's se despide de sus hinchas ante Instituto y buscará otro triunfo en el Coloso

Lo último

Newells: Frank Kudelka se decidió por tres modificaciones para recibir a Instituto

Newell's: Frank Kudelka se decidió por tres modificaciones para recibir a Instituto

El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha por bienes ocultos en Miami

El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha por bienes ocultos en Miami

La Calle Recreativa sorprendió este domingo a la familias con una fiesta electrónica en el túnel Arturo Illia

La Calle Recreativa sorprendió este domingo a la familias con una fiesta electrónica en el túnel Arturo Illia

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo

Frimetal, que ensambla la marca en la ciudad, frenará desde mayo su línea de frío tras abandonar la producción de cocinas. La firma pasó de 750 trabajadores a 250 y podría quedar con apenas 150 operarios.

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo
La Calle Recreativa sorprendió este domingo a la familias con una fiesta electrónica en el túnel Arturo Illia
La Ciudad

La Calle Recreativa sorprendió este domingo a la familias con una fiesta electrónica en el túnel Arturo Illia

El parque Urquiza recupera un espacio histórico: abre el gimnasio en el ex bar Munich
La Ciudad

El parque Urquiza recupera un espacio histórico: abre el gimnasio en el ex bar Munich

Parque Acuático de Rosario: cómo será la nueva atracción de la costanera norte
La ciudad

Parque Acuático de Rosario: cómo será la nueva atracción de la costanera norte

Uber y una ecuación que no cierra: desgaste del auto y reparaciones impagables

Por Fermín Sánchez Duque / Isabella Di Pollina
Motores

Uber y una ecuación que no cierra: desgaste del auto y reparaciones impagables

Nuevo Alberdi: Disparan y matan a una mujer en la puerta de su casa
La Ciudad

Nuevo Alberdi: Disparan y matan a una mujer en la puerta de su casa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Uber y una ecuación que no cierra: desgaste del auto y reparaciones impagables

Uber y una ecuación que no cierra: desgaste del auto y reparaciones impagables

Siguen las lluvias y se suma un alerta amarillo por vientos fuertes

Siguen las lluvias y se suma un alerta amarillo por vientos fuertes

Máximo Kirchner: Un frente anti-Milei no me convence, hay que construir otra opción

Máximo Kirchner: "Un frente anti-Milei no me convence, hay que construir otra opción"

Newells se despide de sus hinchas ante Instituto y buscará otro triunfo en el Coloso

Newell's se despide de sus hinchas ante Instituto y buscará otro triunfo en el Coloso

Una investigación alerta por dos minas de carbón en Brasil que afectan la calidad del aire de Rosario

Una investigación alerta por dos minas de carbón en Brasil que afectan la calidad del aire de Rosario

Ovación
Colapinto hizo vibrar a una multitud en Buenos Aires y reavivó el sueño de la Fórmula 1 en Argentina

Por Gustavo Conti
Ovacion

Colapinto hizo vibrar a una multitud en Buenos Aires y reavivó el sueño de la Fórmula 1 en Argentina

Colapinto hizo vibrar a una multitud en Buenos Aires y reavivó el sueño de la Fórmula 1 en Argentina

Colapinto hizo vibrar a una multitud en Buenos Aires y reavivó el sueño de la Fórmula 1 en Argentina

Rugby: Capibaras juega en Brasil, pero se viene Pampas y el mejor jugador tiene premio

Rugby: Capibaras juega en Brasil, pero se viene Pampas y el mejor jugador tiene premio

Central viaja a Venezuela con el motor bastante exigido, pero con el mejor combustible

Central viaja a Venezuela con el motor bastante exigido, pero con el mejor combustible

Policiales
Nueva condena a la banda de Pupito Avalle, acusada por homicidios, balaceras y extorsiones
Policiales

Nueva condena a la banda de Pupito Avalle, acusada por homicidios, balaceras y extorsiones

Rosario se movilizará por Sophia Civarelli y exigirá justicia en plaza 25 de Mayo

Rosario se movilizará por Sophia Civarelli y exigirá justicia en plaza 25 de Mayo

Detuvieron a un chofer de Uber y una pareja que viajaba armada junto a una niña

Detuvieron a un chofer de Uber y una pareja que viajaba armada junto a una niña

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio

La Ciudad
La Calle Recreativa sorprendió este domingo a la familias con una fiesta electrónica en el túnel Arturo Illia
La Ciudad

La Calle Recreativa sorprendió este domingo a la familias con una fiesta electrónica en el túnel Arturo Illia

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo

Parque España: ya se completó el 25 % de las obras de los muelles

Parque España: ya se completó el 25 % de las obras de los muelles

El parque Urquiza recupera un espacio histórico: abre el gimnasio en el ex bar Munich

El parque Urquiza recupera un espacio histórico: abre el gimnasio en el ex bar Munich

Evacuaron a Trump de la cena de corresponsales tras una amenaza de seguridad en Washington
El Mundo

Evacuaron a Trump de la cena de corresponsales tras una amenaza de seguridad en Washington

Siguen las lluvias y se suma un alerta amarillo por vientos fuertes
la ciudad

Siguen las lluvias y se suma un alerta amarillo por vientos fuertes

Adiós a un escritor rosarino: falleció Roberto Retamoso tras una cirugía
La Ciudad

Adiós a un escritor rosarino: falleció Roberto Retamoso tras una cirugía

Ausentismo escolar: por qué faltan tanto los alumnos secundarios
La Ciudad

Ausentismo escolar: por qué faltan tanto los alumnos secundarios

Drogas en el Comando Radioléctrico de Santa Fe: hallaron estupefacientes en un patrullero
La Región

Drogas en el Comando Radioléctrico de Santa Fe: hallaron estupefacientes en un patrullero

H&M llega a Argentina: dónde se ubicará el primer local de la marca sueca
Información General

H&M llega a Argentina: dónde se ubicará el primer local de la marca sueca

Noche de las Librerías: afirman que fue una de las mejores, pese a la crisis

Por Matías Petisce
La Ciudad

Noche de las Librerías: afirman que "fue una de las mejores", pese a la crisis

Demoraron a dos hombres tras una denuncia de maltrato animal y una pelea
La Ciudad

Demoraron a dos hombres tras una denuncia de maltrato animal y una pelea

Aseguran que el rosarino creador de Argentina Casting no cometió ningún delito

Por Matías Petisce
La Ciudad

Aseguran que el rosarino creador de Argentina Casting "no cometió ningún delito"

Iapos les reintegró más de 82 millones de pesos a afiliados por cobro indebido de plus
La Ciudad

Iapos les reintegró más de 82 millones de pesos a afiliados por cobro indebido de plus

Una ONG busca recursos para hacerle frente a la demanda alimentaria

Por Matías Petisce
La Ciudad

Una ONG busca recursos para hacerle frente a la demanda alimentaria

Caso Jeremías Monzón: quedó sobreseído uno de los menores por ser inimputable
La Región

Caso Jeremías Monzón: quedó sobreseído uno de los menores por ser inimputable

Infracciones de tránsito: ahora también aplicarán tareas comunitarias

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Infracciones de tránsito: ahora también aplicarán tareas comunitarias

La fidelidad Leprosa, un sello que trasciende resultados

Por Ricardo Terán
opinion

La fidelidad Leprosa, un sello que trasciende resultados

Rosario contará con la primera plaza diseñada y equipada para perros
La Ciudad

Rosario contará con la primera plaza diseñada y equipada para perros

Di María levantó la apuesta tras la clasificación de Central: Nos quieren ver abajo
Ovación

Di María levantó la apuesta tras la clasificación de Central: "Nos quieren ver abajo"

Uno por uno: cuáles son los bienes de Cristina Kirchner que la Justicia podría decomisar
Política

Uno por uno: cuáles son los bienes de Cristina Kirchner que la Justicia podría decomisar

Moda y solidaridad: Benito Fernández y Melocotón llegan al aeropuerto de Rosario

Moda y solidaridad: Benito Fernández y Melocotón llegan al aeropuerto de Rosario

Día del Animal con playa: La Florida les abre sus puertas a las mascotas
La Ciudad

Día del Animal con playa: La Florida les abre sus puertas a las mascotas

Los dos autos de Fórmula 1 que conducirá Colapinto por las calles de Buenos Aires
Ovación

Los dos autos de Fórmula 1 que conducirá Colapinto por las calles de Buenos Aires