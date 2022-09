Tevez lo guardó y se espera por la presencia de Blanco

En el último entrenamiento el técnico de Central tampoco hubo indicios sobre el equipo. Si el lateral no llega, las alternativas son el Colo Rodríguez o Mazzaco

Carlos Tevez no considera necesario hacer demasiados trabajos de fútbol antes del partido.

Carlos Tevez tiene como costumbre confirmarles a los jugadores el equipo el mismo día del partido y en esta oportunidad no habrá excepciones. Es que en la práctica de ayer el entrenador de Central no realizó un trabajo específico de fútbol con los probables once y por eso las incógnitas sobre qué pondrá en cancha el Apache frente a Platense. Un dato significativo es que Lautaro Blanco figura entre los concentrados, lo que indica que podría ser tenido en cuenta. El resto, habrá que esperar hasta que aparezca la planilla para ver si Tevez cambiará algo en relación a lo que fue el encuentro contra Patronato.