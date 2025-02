Tests de pretemporada de la Fórmula 1: Williams dio la sorpresa y Alpine se destacó

Tras los dos turnos de 4 horas cada uno, George Russell, de Mercedes, se posicionó como el más rápido de la jornada con un tiempo de 1:29.545, que le valió para ubicarse por encima de Max Verstappen (Red Bull). No obstante, la velocidad del piloto inglés no bastó para superar a Carlos Sainz (Williams), quien no corrió hoy pero fue el mejor del segundo día con un tiempo de 1:29.348.