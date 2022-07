Termas de Río Hondo se fue por la banquina

Gómez ganó la primera final del año por el papelón de Pernía y Chapur, que no quisieron el triunfo para no cargar kilos. El sureño los pasó cortando la última curva.

La historia los juzgará. Leonel Pernía dominó gran parte de la final realizada este domingo en Termas de Río Hondo. Facundo Chapur tomó la posta durante un flash. Cualquiera podía ganar. Pero no tuvieron mejor estrategia que levantar el pie del acelerador cuando la bandera a cuadros estaba a la vista porque ninguno quería recargar más kilos como marca el reglamento. Fue por eso que quien terminó cruzando la meta antes que todos fue Sebastián Gómez , quien venía a tiro desde atrás con su Cruze viendo como sus rivales especulaban y hasta se tocaban sin piedad con sus respectivos Focus. De hecho, el sureño los pasó acelerando por la banquina en la última curva lo que generó un mar de polémica y sorpresa en esta 7ª cita del Turismo Nacional de la Clase 3. Fabián Yannantuoni arribó cuarto siendo el mejor zonal.

Lo que debía ser una verdadera fiesta terminó siendo un papelón . Con un final polémico y con un reglamento para analizar de cara al futuro. Porque está claro que los pilotos quieren ganar pero no sumar tanto lastre como dictan las actuales leyes de la especialidad. En Santiago del Estero quedó claro cuál es la postura de los pilotos , quienes son los verdaderos protagonistas del espectáculo. Sobre todo en una divisional tan atractiva como el TN en sus dos categorías.

Sin embargo, lo de Pernía y Chapur fue una actitud que atentó contra el deporte. Porque ninguno quiso ganar. Corrieron a no llevarse el premio mayor. Los dos hicieron un carrerón. Pero a metros del final demostraron la verdadera esencia con la cual llegaron a esta fecha. Hicieron base en Termas para sumar puntos gordos pero no para terminar primeros. Lo lograron. Aunque el costo fue caro porque los espectadores y tuercas esperan otro tipo de acción en pista.

Y en medio de este revuelo apareció un Sebastián Gómez, quien miraba cómo el puntero y primer escolta se daban de lo lindo faltando poco para descorchar el champán. Y en un instante más de furia, sumado a que los Focus bajaron el ritmo porque no deseaban evitar el lastre handicap por el triunfo, el empresario y piloto santacruceño pisó fuerte su Cruze y terminó siendo el gran triunfador por segunda vez en Termas de Río Hondo (ganó en 2013).

“Me sorprendió. No me esperaba esto, por eso tuve que cortar la curva cuando ellos levantaron”, declaró Gómez tras arribar al podio en medio de polémicas y frases cruzadas entre Pernía y Chapur, quienes corrieron para llegar lo más adelante posible pero no para quedarse con la gran final.

Leonel Pernía fue el primero que atacó el nuevo reglamento dispuesto para este 2022, con la nueva conducción ya revalidada en el Turismo Nacional. Es más, fue casi el único que dijo sin pruritos que fomentaba la especulación: “La verdad menos ganas te dan de ir que antes”. Y agregó polémico: “Hay una quintita de dirigentes que cuidan su negocio para que ganen todos, se repartan una por año. Eso no es lo que quiere ver la gente”.

Por esas declaraciones Pernía fue citado a declarar y en la fecha siguiente, en Paraná, ganó pese a que también había dicho que iba a esperar para hacerlo. Pero en Termas, la 7ª del año, se hizo carne de sus dichos y fue para atrás. Pese al fuego cruzado con Chapur, ambos salieron ganando, porque a Gómez no lo sancionaron por cortar la curva. La carrera terminó, la polémica continuará.

Posiciones de la 7ª fecha a 18 vueltas

1º S. Gómez (Cruze) 40m 06,977s

2º L. Pernía (Focus) a 0,136s

3º F. Chapur (Focus) a 0,144s

4º F. Yannantuoni (Tipo) a 0,445s

5º M. Urcera (408) a 1,533s

6º M. Lambiris (Corolla) a 2,870s

7º M. Pernía (Tipo) a 4,497s

8º N. Beguiristain (Civic) a 8,750s

9º J. Castellano (Cruze) a 8,923s

10º D. Noceti (Focus) a 9,140s

11º S. Mallo (Cruze) a 11,337s

12º G. Todino (Corolla) a 12,291s

13º J. Santero (Corolla) a 12,962s

14º L. Sotro (Vento) a 13,416s

15º A. García (Focus) a 14,457s

16º Montanari (Cruze) a 16,566s

17º L. Vicini (Corolla) a 23,867s

18º J. Teti (Cruze) a 57,397s

19º L. Larrauri (408) a 1 vuelta

20º J. De Benedictis (Corolla) a 2 vueltas

Series: L. Pernía / J. De Benedictis / S. Gómez.

Pole: L. Carducci.

Campeonato: 1º) J. Castellano 144; 2º) C. Merlo 136; 3º) A. García 131 (*); 4º) F. Chapur (*) 130; 5º) F. Yannatuoni 129; 6º) J. M. Urcera (*) 117; 7º) L. Pernía (*) 113; 8º) M. Lambiris 109; 9º) J. Teti (*) 107; 1 0º) A. Domenech 102; 11º) J. Gassmann (*) 101; 12º) S. Gómez 89; 13º) M. M. Marchesi 81; 14º) M. Pernía 81; 15º) G. Iansa 77; 16º) J. Santero 76; 17º) C. Risatti 68; 18º) E. Franetovich 67; 21º) L. Tedeschi 53; 25º) L. Carducci 43.

(*) Victoria obligatoria

Próxima fecha: 21/8, San Nicolás