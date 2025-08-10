Tenis: Luisina Giovannini, jugadora de la FST, se quedó con la final del W35 de Chacabuco

Giovannini se va consolidando en el tenis nacional. Ganó su segundo título consecutivo en quince días al vencer a Dana Guzmán. Ingresó al Top 300 del mundo

Luisina Giovannini se impuso en Chacabuco. Lo hizo en singles y en dobles y escaló al puesto número 300 del escalafón mundial. Foto gentileza AAT.

Luisina Giovannini, definitivamente dejo de ser una de las promesas del tenis nacional para convertirse en realidad. La jugadora de la Federación Santafesina de Tenis (FST) consiguió este domingo en en el Centro de Tenis Los Marinos su segundo título consecutivo al imponerse a la peruana Dana Guzmán, por 6/7, 6/3 y 6/3 en la final del W35 de Chacabuco.

El certamen organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) repartió 30 mil dólares en premios y fue el segundo consecutivo en el país. La semana anterior, la sede había sido Pergamino, donde se disputó la misma final en la que se repitió la ganadora. Con esta consagración, la novena en su historial, la jugadora de 18 años ingresó al Top 300 del mundo por primera vez en su carrera.

No obstante, subir a lo más alto del podio en la localidad bonaerense no le resultó fácil ya que tuvo que remontar un primer set adverso. La peruana comenzó con una clara ventaja, quebró el servicio en el segundo game y parecía que la incaica se encaminaba a cerrar el set inicial sin mayores dificultades. Pero Giovannini no bajó los brazos y en el séptimo juego recuperó el saque perdido y la manga se definió en el tiebreak. En el desempate, Guzmán se quedó con el primer set por 7-5.

En la manga siguiente, el cansancio fruto del desgaste de 14 días de competencia acumulados, jugó sus cartas, pero en ese contexto la convicción de Giovannini de no dejar pasar la oportunidad de coronar por segundo domingo consecutivo en su carrera fue tan fuerte que rápidamente se puso 5-1 arriba en el tanteador para imponerse por 6-3 y obligar a la definición en el tercer set.

La dinámica en el último set fue similar al anterior. La oriunda de Moldes, provincia de Córdoba, obtuvo una luz de diferencia en el inicio para quedar 3-0 y, si bien cedió su saque en una ocasión, con un quiebre en el noveno juego firmó el 6-3 que le dio su segundo título al hilo.

Luego, en la entrega de premios, la tenista que ya fue convocada por Mercedes Paz para representar a la Argentina en el Grupo Américas I de la Billie Jean King Cup, destacó: “Quiero agradecer a la organización, ball boys, árbitros, sponsors y todas las personas que hacen posible este torneo. Para nosotras, las argentinas, jugar en nuestro país y no tener que salir, es importante, nos sirve mucho desde lo económico y para sumar puntos. Queremos agradecer por hacer torneos en nuestro país”.

Giovannini también en dobles

Como si esto fuera poco, Giovannini, en pareja con la mexicana Marian Gómez Pezuela, también se consagró campeona de dobles del W35 Chacabuco tras vencer en la final a la dupla integradra por la argentina Justina González Daniele y la brasileña Ana Candiotto por 3/6, 7/6 (7) y 10/5.