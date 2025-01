Tenis: dos rosarinos participan en el exigente Abierto de Australia

Con el Abierto de Australia arranca una nueva temporada de tenis . El primer Grand Slam del año se disputará sin bajas resonantes desde este sábado hasta el 26 de enero en Melbourne Park. La presencia argentina está garantizada con once jugadores, ocho masculinos y tres femeninos, entre ellos los rosarinos Nadia Podoroska y Federico Coria.

Los rivales de los argentinos

En cuanto al cuadro que deberán afrontar, Báez, quien viene de caer en la segunda ronda del ATP 250 de Auckland, debutará contra el francés Arthur Cazaux (80º); Cerúndolo, que también cayó en la segunda instancia en Nueva Zelanda, jugará contra el kazajo Alexander Bublik (33º); Etcheverry, que perdió en el segundo partido del ATP 250 de Adelaida, chocará con el italiano Flavio Cobolli (32º); Navone, la gran revelación argentina en 2024 y debutante en Australia, se verá las caras con el británico Jack Draper (15º); y Díaz Acosta, reciente cuartofinalista en Auckland, hará lo propio con el belga Zizou Bergs (66º).

Comesaña, que tendrá su primera participación en el Grand Slam australiano enfrentará al alemán Daniel Altmaier (93º); Ugo Carabelli ante el norteamericano Learner Tien (122º); y Fefo Coria frente al estadounidense Tristan Boyer (134º).

El cuadro femenino con Podoroska

Por el lado del cuadro femenino, la rosarina Podoroska se enfrentará a la búlgara Karolina Muchova (20º); Carlé a la norteamericana Amanda Anisimova (36º); y Riera, otra debutante en el cuadro principal, a la brasileña Beatriz Haddad Maia (16º).

>> Leer más: Federico Coria en acción

En lo que tiene que ver con los candidatos, el mayor de ellos es el italiano Sinner, líder actual del ranking ATP y defensor del título. Sus principales competidores son los mismos que durante 2024: el español Carlos Alcaraz (3º) y el serbio Novak Djokovic (7º), quien no ganó ningún título el año pasado y mantiene viva la ilusión de levantar su centésimo trofeo. En el cuadro femenino, la gran favorita es la bielorrusa Sabalenka, aunque no tendrá una tarea sencilla para quitarle la ilusión de coronarse a la polaca Iga Swiatek (2º), quien aún no pudo ganar el Australian Open.