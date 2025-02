Tenis: Camilo Ugo Carabelli y Hugo Dellien definen el título del YPF Rosario Challenger

Camilo Ugo Carabelli regresó al top 100

Como en los tres partidos anteriores, el bonaerense de 25 años batalló tres sets para meterse en su primera final del año. Con esta victoria regresó al top 100 y se acercará a su mejor ránking histórico.

“Fue durísimo. Los últimos diez torneos jugamos cinco veces en contra; Murkel es muy duro. Estoy contento de estar en una final de nuevo y más en Argentina. No estaba bien físicamente la semana pasada. No me lo esperaba”, dijo. “No me imaginaba llegar a la final porque estaba muy dolorido del codo. Vine con la esperanza de sentirme bien, con kinesiólogo. Estaba mal y el parate del miércoles por la lluvia me vino muy bien”.

bolivia.jpg Uno de los hermanos bolivianos que irá por el título, Hugo Dellien

Los hermanos Dellien acapararon la atención

En la continuidad de la cancha central del Jockey Club, el que se robó toda la atención fue el hermano mayor de Dellien, Hugo, quien opacó a Sebastián Báez, (31° del ranking ATP) y lo derrotó por 6/3, 6/7 y 6/2.

El diestro boliviano de 31 años, campeón de 13 torneos de este nivel (tres fueron en 2024: Iasi, Liberec y Bonn) sorprendió en el arranque, marcando los ritmos del partido para llevarse el primer set por 6/3.

En el segundo juego, Dellien continuó con su marcha, pero Báez, más enfocado y con más confianza, fue recuperando terreno hasta emparejar la balanza y forzar un tie break, en el que se impuso por 15/13.

El tercer set podía ser para cualquiera. Tras semejante esfuerzo todo el mundo pensó que Báez había encontrado el camino, pero no. Dellien no se salió del libreto y el tenista de San Martín no mostró ni por asomo la contundencia que tuvo ante Francesco Passaro en semis.

Además sintió el esfuerzo de la remontada. Dadas así las cosas, la primera victoria del boliviano sobre el héroe de aquella serie emocionante de Copa Davis ante Kazajistán en febrero del año pasado se terminó consumando con un claro 6/2.

Los dobles cerraron el penúltimo día

Los dobles fueron los primeros en saltar a la cancha y también los que cerraron el penúltimo día del YPF Rosario Challenger.

En la apertura de la jornada, en la cancha principal, la dupla compuesta por el argentino Guido Andreozzi y el francés Theo Arribage demostró por qué es la favorita y superó al dúo boliviano Boris Arias y Federico Zeballos por 7/5 y 6/4.

Simultáneamente, en cancha 1, los brasileños Marcelo Demoliner y Fernando Romboli se impusieron sin problemas por 6/3 y 6/4 al tándem conformado por el argentino Mariano Kestelboim y el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo.

Al cierre de esta edición se estaba disputando el partido que cerró la sexta jornada del torneo, en el que enfrentó a los ganadores en la final del dobles.

Diario La Capital presente

Fuera de lo netamente deportivo, el patio presentado por el Diario La Capital ocupó también un lugar de preferencia a la hora de buscar un momento de distracción. Más allá de que fue in crescendo a medida de que el sol bajaba, entre partido y partido, el público se volcó de manera masiva a los distintos stands de Pilay, A+/HR Tenis, Estancia Mendoza, OFF!, Eco Factory, entre otros para conocer sus productos y también aprovecharon para saborear las exquisiteces que ofrecen el Club de la Milanesa, Ronnie Burgers, La Humareda, Green Eat, Hangar 18 y Smart.