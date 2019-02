Teglia, de Central Córdoba al cuerpo técnico del Patón

Finalmente, un viejo deseo de Edgardo Bauza se hará realidad. Porque es un hecho que Daniel Teglia, actual entrenador de Central Córdoba, se incorporará al cuerpo técnico de Central por expreso pedido del Patón. "Seguramente Teglia se sumará al cuerpo técnico de Bauza en los próximos días. Faltan resolver algunos detalles nada más", le confirmó ayer a Ovación el mánager canalla, Mauro Cetto.

En realidad, si todavía no se oficializó al nuevo integrante del team del Patón es porque Teglia debe resolver en forma prolija su desvinculación de Central Córdoba. De hecho, Teglia estará al frente del conjunto charrúa hoy por la tarde contra San Martín de Burzaco en el Gabino Sosa, pero todo indica que será su último partido.

También le confirmaron a este diario que Teglia firmará, en principio, un contrato hasta junio, mes en el que finaliza el acuerdo de Bauza con Central. Si el Patón decide seguir en el cargo hasta fin de año, automáticamente se le extenderá el vínculo a su nuevo ayudante.

Sobre los pasos cronológicos que llevó adelante la dirigencia de Central para darle con el gusto a Bauza, el propio vicepresidente Ricardo Carloni lo explicó en detalle: "Bauza me pidió hace 20 días que desde la dirigencia hiciéramos lo posible para sumar a Daniel Teglia al cuerpo técnico. Por eso me reuní con él este miércoles en la sede del club para cerrar su incorporación al cuerpo técnico. Es una persona de confianza del Patón y nos parece bien que el técnico de la primera quiera tenerlo en el organigrama de trabajo para encarar este semestre en el que tenemos muchas competencias al mismo tiempo, con la disputa de la Superliga, la Supercopa argentina, la Copa Libertadores y la Copa de la Superliga. Lo que nosotros le dijimos a Bauza, antes de empezar con la negociación, fue que la llegada de Teglia no nos creara un conflicto con Central Córdoba porque es un club amigo. Lo que le propuse a Daniel cuando nos juntamos fue que primero resolviera su desvinculación y luego arreglara con nosotros. Nos pusimos de acuerdo en los términos del contrato y en lo que quiere ganar", afirmó Carloni.

Desde el mismo momento en que asumió como técnico de Central, siempre se dijo que Bauza sumaría a su staff a Teglia. Incluso, la agrupación Comunidad canalla, que tenía como fórmula a Hernán Marty y Diego Lavezzi, también habló de ofrecerle el cargo de coordinador de las inferiores a Teglia, quien en ese momento le había dado la palabra a esta agrupación si ganaba las elecciones. Pero con el paso de los días ese acuerdo perdió efecto ya que Teglia también jugó políticamente con la actual dirigencia canalla, que ganó las elecciones con la dupla Rodolfo Di Pollina y Ricardo Carloni.