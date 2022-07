Con tres triunfos en 7 presentaciones, Canapino es el hombre a vencer este año porque pudo inclusive ganar más carreras. Y esperaba llegar mejor a Posadas , porque iba a probar en La Plata su flamante Chevrolet y el que viene usando para compararlos, pero apenas lo encendieron se rompió y el ensayó se abortó. De todas formas, el “viejo” Chivo es lo suficientemente confiable como para ir asegurando no solo el pasaje a la Copa sino el primer puesto.

En tanto, su compañero Mangoni ya tiene el triunfo obligatorio, como Todino recientemente en Concordia, Juan Bautista de Benedictis en la primera de Viedma y Gastón Mazzacane, el único que está afuera de los 12.

El que quedó en la puerta es Facundo Ardusso. Viene en alza con el Chevrolet del LRD Perfomance, un equipo acostumbrado al fondo del pelotón que con el Flaco dio el salto de calidad y en Concordia celebró como un triunfo la pole position. El 6º puesto final lo dejó 13º, a solo 4,5 puntos del ingreso a la Copa que ahora está en condiciones de pelear. La regularidad de acá a Paraná será la clave.

Ardusso es el único piloto santafesino (mientras en la telonera TCP viene empujando con todo el rosarino Pedro Boero, en el Rus Med Team, que a propósito no presentará a Alan Ruggiero por problemas de motor) pero en Venado Tuerto está el equipo de la bota que viene con todo. No solo por Todino, que marcha 4º en el campeonato y ya ganó, sino por el Tubo Gini y el Manu Urcera que están 6º y 7º, mientras Marcelo Agrelo, hoy 22º, no pierde la fe. De hecho, el Maquin Parts viene de meter los 4 autos en el top ten en la fecha pasada.

Aún el campeón Mariano Werner no pudo desarrollar el potencial de su nuevo Ford pero está 11º y Matías Rossi viene de llevar al Toyota al 2º escalón del podio, por lo que la 5ª marca empezó a dar pelea en su primer año en la categoría. Además el Granadero cierra el lote de los 12.

Desde el miércoles lluvioso la caravana se apostó en el ingreso al autódromo y desde las 8 de este viernes empezarán a ingresar. Se espera lleno total como siempre y además agua para el domingo, lo cual le dará un condimento extra a una carrera de por sí apasionante. Hay en juego mucho, siempre con la copa al alcance de la mano de todos los que puedan ir por ella.