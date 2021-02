Tapia se debilita entre las presiones del gobierno y de las empresas de televisión

"Desde el gobierno se plantaron en que cuatro partidos deberían ser emitidos por la TV Pública, y mientras desde Disney sugieren dos, Turner cerró su negativa y filtró dos pedidos, uno que no regulen el precio del pack fútbol, y el otro de que flexibilicen las tarifas de los abonos de los cables, transmitiendo así un reclamo de los propios operadores quienes no ven con buenos ojos la cesión de derechos porque el pack fútbol no se está vendiendo como se esperaba", le contaron a La Capital desde el entorno de las negociaciones.

Si bien desde la AFA hicieron correr la versión de que las dificultades se presentaron por las divergencias entre las empresas propietarias de los derechos televisivos, lo cierto es que desde el gobierno ahora sí ven con buenos ojos un cambio en el futuro mediato en la conducción de la casa del fútbol tras comprobar "la falta de audacia para negociar", y ahí sí fusionar nuevamente el poder para evitar este doble comando.

No es casual que el propio Tinelli haya pensado en reactivar el proyecto AFA TV, una manera de concentrar todos los derechos del fútbol argentino en una empresa propia.

Pero mientras el poder de Tapia es esmerilado, ya que comenzó a ser objetado por la propia tropa del ascenso y con la familia Moyano en eventual retirada del fútbol, los directivos afistas hoy responsabilizan a Disney y TNT Sports de no acordar la cantidad de partidos a cederle a la TV Pública.

El gobierno ya hace un tiempo hizo conocer su exigencia: cuatro partidos, uno por día desde el viernes hasta el lunes. Incluso haría gravitar una pauta oficial para persuadir a las empresas. Desde la AFA y sus voceros quieren convencer de que las empresas están peleadas y eso favorecería la situación. Pero lo cierto es que cuando Tapia denunció el contrato con Fox Sports por la fusión con Espn ejecutada por Disney, pensó que Turner iba a acceder a quedarse con todo, algo que no sucedió porque los negocios de las multinacionales son más fuertes. Y en esto también hubo un error de cálculo del propio Tinelli.

Y en esta negociación en la que el gobierno necesita fútbol gratuito por una cuestión política electoral, y en el que las empresas pugnan por una flexibilización tarifaria para los cableoperadores, el poder de Tapia empezó a licuarse con mayor velocidad, tanto que ven más factible que en los próximos días la TV Pública tenga sus cuatro partidos a que el presidente de la AFA pueda salir indemne de este conflicto.